Коронавирус: уроки “испанки” для тех, кто сегодня борется с распространением Covid-19

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Во время пандемии "испанки" огромные склады использовались для сдержания заболевших под карантином





пишет Русская служба Би-би-си. ...Мир только-только начинал отходить от ужасной войны, в которой погибло около 20 миллионов, как вдруг пришла напасть еще более смертельная: пандемия гриппа,Русская служба Би-би-си.





"Испанку", как считают теперь, породили антисанитарные условия Западного фронта (особенно в траншеях и окопах вдоль французской границы), плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.





Война закончилась в ноябре 1918-го, солдаты начали возвращаться домой, принося с собой и смертельный вирус. (От испанского гриппа умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 млн человек. Испания хоть и первой испытала сильную вспышку болезни, но, скорее всего, эта страна не была первичным эпидемическим очагом. - Прим. переводчика).





С тех пор мир пережил много пандемий, среди которых - три серьезнейших пандемии гриппа, но ни одна из них не стала столь масштабной (умерло 2,7-5,3% населения Земли).









И хотя нынешняя вспышка коронавируса и вызываемой им болезни Covid-19 ни в какое сравнение не идет с "испанкой", она - каждый день в заголовках СМИ. Самое время взглянуть, чему человечество научилось, пережив испанский грипп, и помогут ли нам эти уроки сегодня.

Люди часто умирают от пневмонии

У многих из тех, кто скончался от Covid-19, развилась та или иная форма пневмонии из-за того, что иммунная система человека была уже ослаблена борьбой с вирусом.





Это похоже на то, что происходило во время пандемии "испанки" - хотя следует подчеркнуть, что смертность от Covid-19 во много раз ниже, чем от испанского гриппа.





Более восприимчивы к инфекции, которая ведет к развитию воспаления легких, пожилые люди и те, у кого иммунная система ослаблена. Именно они пока составляют большинство тех, кто скончался от коронавируса.

До некоторых районов мира болезнь не добралась. Почему?

В то время, когда разразилась эпидемия "испанки", международных пассажирских авиалиний еще не существовало. И тем не менее, не так много районов нашей планеты избежало заражения.





Да, продвижение пандемии по земному шару шло медленнее, чем это случилось бы сегодня, так как вирус переносили пассажиры поездов и пароходов, а не авиалайнеров. Некоторые регионы держались довольно долго - месяцы, а то и годы, но "испанка" рано или поздно добиралась и до них.





Однако в ряде мест люди сумели почти полностью изолироваться от смертельного вируса - причем часто используя для этого довольно простые меры, которые актуальны и сейчас, 100 лет спустя.





Например, на Аляске одна община в области Бристол-Бей закрыла школы, запретила массовые общественные мероприятия и перекрыла въезд в деревню с главной магистрали штата - этакий низкотехнологичный вариант антикоронавирусных мер, которые применяют сейчас власти некоторых стран, в том числе китайские - в провинции Хубэй, и итальянские - на севере страны.

Разные вирусы нацелены на разные группы населения

Врачи называют пандемию "испанки" величайшей медицинской катастрофой в истории человечества. И дело не только в том, что умерло так много, но еще и в том, что многие жертвы вируса были молодыми и здоровыми людьми.





В обычной обстановке здоровая иммунная система довольно успешно справляется с гриппом. Однако та его разновидность, которая смертельной косой прошлась по нашей планете 100 лет назад, развивалась так стремительно, что порождала так называемый цитокиновый шторм, гиперцитокинемию - мощную и потенциально летальную реакцию иммунной системы.





Пандемия испанки подстегнула создание систем здравоохранения в развитых странах мира

(Иммунные клетки выделяют цитокины, активирующие такие же иммунные клетки и стимулирующие их вырабатывать новые порции тех же цитокинов. Ткани очага воспаления разрушаются, одновременно воспаление распространяется на соседние ткани. Со временем цитокиновый шторм охватывает весь организм, и всё заканчивается смертью пациента. - Прим. переводчика.)





Такая реакция иммунной системы оказалась роковой для миллионов молодых людей - их здоровый организм бунтовал против вируса, и иммунная система сама себя убивала. Интересно, что пожилые были не так уязвимы - возможно, потому, что уже пережили похожий штамм гриппа, который распространялся по планете еще с 1830-х.





Что же касается нынешнего коронавируса, то наибольшему риску подвергаются как раз пожилые и люди с хроническими заболеваниями, или недавно чем-то переболевшие. Самая высокая смертность - среди тех, кому за 80.

Лучшая защита - эффективная система здравоохранения

Пандемия испанского гриппа разразилась в мире, только что вышедшем из мировой войны, когда важнейшие государственные ресурсы направлялись на военные нужды.





Концепция общественного здравоохранения была в зачаточном состоянии, и во многих странах только представители среднего класса или богачи могли себе позволить визит к врачу.





Тот грипп убил множество людей, живших в трущобах и просто в бедных районах, тех, кто плохо питался и жил в условиях без санитарных услуг. Эти люди часто уже до этого чем-то болели.





"Испанка" подстегнула создание систем здравоохранения в развитых странах мира, поскольку ученые и правительства поняли, что такие пандемии теперь будут развиваться гораздо быстрее, чем в прошлом.





И уже недостаточно лечить людей в каждом конкретном случае - для того чтобы справиться с пандемией в городских условиях, властям необходимо мобилизовать ресурсы точно так же, как они это делали во время войны: помещать в карантин тех, у кого есть признаки болезни; отделять тех, кто переносит болезнь легко, от тех, у кого она осложнена; ограничить передвижение людей для того, чтобы эпидемия захлебнулась.





Те меры, к которым сегодня прибегает здравоохранение в разных странах мира, пытаясь сдержать распространение Covid-19, - это как раз то, чему нас научил испанский грипп, хоть и дорогой ценой.



