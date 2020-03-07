Раскрыт «российский заговор против Лукашенко», Regnum все отрицает

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«Либеральные круги в России активно лоббируют проект вмешательства в президентские выборы в Беларуси. Ставка должна быть сделана на дискредитацию белорусской социально-политической модели, экономической политики белорусского государства, выдвижение в качестве оппонентов Лукашенко не обязательно однозначно пророссийской фигуры, но имеющий имидж умеренного западника-либерала или даже националиста. Рассматриваются фигуры экономиста Ярослава Романчука, политика Андрея Дмитриева или банкира Виктора Бабарико. Разработчиком и подрядчиком такого проекта выступает давний ненавистник белорусского президента — замдекана ВШЭ Андрей Суздальцев (телеграм-канал БелоРусски диалог) и его протеже Дмитрий Болкунец. Информационная координация осуществляется с радикальным крылом (квази) русских националистов, для которых личная неприязнь к Лукашенко и собственные идеологические фантомы важнее сохранения союзника в лице белорусского государства».





Regnum , вокруг которого тусуются все такие "стратеги белорусского направления", подобные планы категорически отрицает. Информационное агентство, вокруг которого тусуются все такие "стратеги белорусского направления", подобные планы категорически отрицает.





"Проблема гражданина Белоруссии в том, что он распространил заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, и оскорбил не только конкретных людей. Алексей Дзермант никак не сможет доказать в суде или где-либо наличие заявленного им проекта. У него нет документов, подтверждающих его слова, потому что все его процитированные измышления — ложь от первой до последней буквы", -- говорится в комментарии Regnum.







