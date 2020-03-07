Источник материала: Новости Волковыска

У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса.

«С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Напоминаем - именно он, был первым пациентом в Республике Беларусь, у которого было диагностировано это заболевание. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно», - сообщил Телеграм-канал Минздрава.

Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицательных лабораторных тестов. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников.

Это же правило касается и его одногруппников и педагогов - «контактов первого уровня». За ними, на сегодняшний день, продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечению 14-дневных карантинных мероприятий. Все контакты «первого уровня» также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина.

Все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны.