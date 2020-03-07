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Еще один производитель модульных домов? В свободной экономической зоне «Минск» появится новая компания

07.03.2020 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован четвертый в 2020 году резидент: компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по созданию производства каркасно-модульных строений, сообщает БЕЛТА.

Конструкции компании — это теплоемкие и экологичные модульные строения. Их можно использовать для возведения складов, административных зданий, торговых павильонов и жилых домов.

Новый резидент планирует создать более 30 рабочих мест. Продукция ориентирована на рынки Испании, Франции, США, Германии, России.

СЭЗ «Минск» образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $ 2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, — машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.
 
Теги: Минск
 
 
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В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован четвертый в 2020 году резидент: компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по...
 
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