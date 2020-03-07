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Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

07.03.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Этот человек – явление в нашей музыке уникальное. Композитор, аранжировщик, обладатель хрипловатого, бархатистого тембра, как у Луи Армстронга, и трубач от бога – он голос и душа белорусского джаза. Корреспонденты программы  «Минск и минчане» прогулялись по столице с легендарным джазменом Николаем Федоренко и придали городу особое звучание.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Какие моменты артиста связывают с набережной Свислочи?

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко, музыкант, композитор, исполнитель:
С этим местом меня связывают вечерние прогулки, особенно – когда весна наступает, первое солнышко. У меня есть и другие места – в районе Веснянки, где этот белый храм красивый. Всегда там много зелени, и первое все то, что распускается, очень радует и, естественно, вдохновляет нас, музыкантов.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Решение связать свою жизнь с музыкой нашему герою далось легко и в достаточно раннем возрасте. Многое определили гены.

Николай Федоренко:
Где-то в три года, когда я был совершенно маленький, у меня был дедушка-фронтовик, и привез трофейную губную гармошку. И она такая красивая, помню, красного цвета была с золотом. И он научил меня играть маленькую такую полечку.

Вторым серьезным инструментом стал баян. Тогда же талантливый мальчишка из-под Житомира впервые узнал о славном городе Минске.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко:
Как мне рассказывали родители, зашли в ГУМ, а тут по радио – приветствие: «Дорогие гости нашего города, на таком-то этаже то-то, на таком-то этаже продается то-то». И мы зашли – там был музыкальный отдел, и купили маленький баянчик за 15 рублей, который назывался «Малыш». К моему отцу приходил друг, немножко пораньше, когда они собирались на работу, и буквально в течение 10-15 минут каждое утро он занимался со мной на этом баянчике, учил играть. Я на нем научился играть уральскую рябиновку. И в 5 лет я уже отыграл первый утренник.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Представить себе пятилетнего музыканта, который, пока его друзья водят хоровод, на миниатюрном баяне наигрывает «В лесу родилась елочка», достаточно сложно. Но именно так и было! Николай еще не знал букв, когда в первом классе музыкальной школы стал разучивать ноты. 5 лет на баяне, три года на трубе – впереди маячило музыкальное училище.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко:
Когда весна, возле окошка сижу – учитель говорит, а для меня, как фоновая музыка, легкая музыка звучит – отвлекаешься и думаешь совершенно о другом. Учитель говорит, у меня все в туман уходит, а я где-то там, мне какие-то мелодии приходят. Я поначалу не знал, что с ними делать. Когда подрос, я начал их записывать. У меня есть определённые композиции, в зависимости, видно, от моего настроения. Оно так и получалось. А когда заканчивал училище, первым произведением был и моя аранжировка была – это «Прощальный вальс».

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Затем была служба в армии – будущий джазмен попал в Германию. Причем служил не в оркестре, как многие музыканты, а в обычных войсках. Прятался в окопах, стрелял по мишеням вместе с остальными солдатами-срочниками. Меткость, считает наш герой, досталась ему, как и гармошка, от деда-фронтовика.

Николай Федоренко:
Я волею судьбы попадаю в Минск в бывшее военно-политическое общевойсковое училище в оркестр. Вот так я попал в Минск.

Концерты, фестивали, праздники городов – военный оркестр в прямом смысле гремел на всю страну! Но настал момент, когда захотелось создать что-то свое.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко:
Попал в один джазовый коллектив, который находился во Дворце профсоюзов. Его называли «На чердаке». У нас был биг-бэнд, которым руководил Вячеслав Сергеевич Сердюк – очень уникальный, замечательный человек, который привлек к себе много интересных музыкантов. И мы просто приходили по вечерам – к 7 вечера до 11, насколько возможно было, и играли джаз настоящий.

Сегодня Николай Федоренко выступает в собственном джаз-бэнде. А тогда, в 90-е ребята на много лет опередили популярный нынче проект «Пешеходка», устраивая концерты в самом сердце города.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко:
Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была. Мы по вечерам там собирались. Поначалу немножко некомфортно себя чувствовали. Но это первые моменты, которые у нас появлялись. Уличные музыканты – и нам тоже хотелось как-то себя проявлять. Одна из моих пьесок пришла ко мне в троллейбусе. Ехал я на работу на 2-ке от вокзала в сторону Зеленого Луга. И вот – июнь, солнышко, замечательная погода, настроение, и пришла такая вот мелодия. Она у меня называется «Веселый парень».

Своим опытом Николай с удовольствием делится с младшим поколением.

Николай Федоренко:
В данный момент это мое основное место работы, где я сейчас преподаю – в этом замечательном заведении – музыкальном колледже им. Михаила Ивановича Глинки.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

В этом классе собираются будущие трубачи. Чему в первую очередь их учит талантливый и творческий преподаватель?

Николай Федоренко:
На инструменте этом можно научиться так играть, что это будет очень убедительно. И не играть, а разговаривать. За счет всей штриховой базы и за счет всей мелизматитки, которую можно освоить. А ее очень много.

Этот урок отлично усвоил один из учеников Николая Александровича.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко:
Один из лучших моих учеников – Юджин Уотсон. Будущая звезда белорусско-американской эстрады и джаза.

Юджин приехал к нам с Гавайских островов: Беларусь – родина его матери. Играет парень на трубе с 8 лет.

Юджин Уотсон, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:
Мне нравится Луи Армстронг. Он всегда был моим первым. Я слышал его, самых разных трубачей.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:
Очень дети заинтересованные. Ходят на все занятия. Он умеет преподать материал свой в нескучном, в хорошем таком, эстрадном, что ли, духе, так, как и соответствует жанру. У нас была делегация преподавателей музыкальных дисциплин из Китайской Народной Республики и с Северокорейской Народной Республики, где мы показывали иностранно-джазовый коллектив. И для себя я приятно открыл не только способности Николая Александровича игры на трубе – это, в общем то, все знают, он уже заработал себе имя у нас в республике искусством джазовой игры на трубе. Но и оказалось, что он еще и здорово поет!

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Владимир Фельгин, заведующий отделением искусства эстрады Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:
Мы очень рады, что наш оркестр имеет такого профессионального руководителя. Дети с удовольствием воспринимают его работу, его отношение к учебе. Не говоря уже о том, что он высокопрофессиональный музыкант.

Ученики довольны, коллеги уважают, чего еще не хватает? Мы уверенно ответим – звука фанфар!

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Николай Федоренко:
С Государственным нашим цирком меня связывают 15 лет работы в оркестре.

А еще – самые теплые, приятные и смешные моменты. Цирковых баек много, музыкант рассказал несколько из них.

Николай Федоренко:
Минск – веселое заведение, где в перерывах между представлениями, когда приходили люди, веселый слоник бегал и отбирал у детей попкорн. И памятник всем трубачам, которые работали в цирке и работают.

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Вот такой он, джазмен номер один, – влюбленный в музыку и свою работу, в столицу, которая за столько лет стала родной!

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Как же звучит набережная Свислочи? Импровизированный концерт не заставил себя ждать. Все это и создает неповторимую мелодию, которая называется жизнь.
Люди в материале: Николай Федоренко, Юджин Уотсон, Владимир Черников, Владимир Фельгин

 
Теги: Минск
 
 
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Этот человек – явление в нашей музыке уникальное. Композитор, аранжировщик, обладатель хрипловатого, бархатистого тембра, как у Луи Армстронга, и трубач от бога –...
 
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