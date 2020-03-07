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Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ

07.03.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Подготовка семян к посадке – дело кропотливое и ответственное. Специалисты уверяют: если сперва семена замочить – это позволит росткам пробиться быстрее. Водный сеанс или посадка всухую? Советы для дачников дали в программе «Плюс-минус».

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Для того, чтобы обеспечить семена дружными всходами, ростом и развитием, необходимо их сначала немного подкормить. Для этого предлагаю вам замочить семена в растворе питательных элементов. Семена необходимо поместить в марлевую салфетку, можно воспользоваться готовыми марлевыми салфетками, либо сделать её самостоятельно из бинта. Высыпаем наши семена.

Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ

Для того, чтобы вы не забыли, какой сорт и какая культура находятся у вас в марлевой повязке, предлагаю воспользоваться ярлычком пакета, сделав такую вот этикеточку.

Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ

Вот так выглядят упакованные семена, сюда мы помещаем наш горох и заливаем всё раствором элементов. Для этого берём 100 мл воды, 2 две капли стандартного раствора, перемешиваем.

Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ

После чего готовый раствор выливаем в наши семена.

Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ

После того, как прошло 4-6 часов, необходимо наши семена аккуратно достать, после чего они готовы к высеванию. Этот простой и доступный способ обеспечит ваши семена хорошей всхожестью, а растения – дружным ростом и развитием.

Люди в материале: Анна Пашкевич

 
 
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Подготовка семян к посадке – дело кропотливое и ответственное. Специалисты уверяют: если сперва семена замочить – это позволит росткам пробиться быстрее. Водный...
 
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