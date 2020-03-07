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Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ
Источник материала: СТВ
Подготовка семян к посадке – дело кропотливое и ответственное. Специалисты уверяют: если сперва семена замочить – это позволит росткам пробиться быстрее. Водный сеанс или посадка всухую? Советы для дачников дали в программе
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Вот так выглядят упакованные семена, сюда мы помещаем наш горох и заливаем всё раствором элементов. Для этого берём 100 мл воды, 2 две капли стандартного раствора, перемешиваем.
После чего готовый раствор выливаем в наши семена.
После того, как прошло 4-6 часов, необходимо наши семена аккуратно достать, после чего они готовы к высеванию. Этот простой и доступный способ обеспечит ваши семена хорошей всхожестью, а растения – дружным ростом и развитием.
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Подготовка семян к посадке – дело кропотливое и ответственное. Специалисты уверяют: если сперва семена замочить – это позволит росткам пробиться быстрее. Водный...
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