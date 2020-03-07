Работу хостелов в Минске намерены упорядочить

— Сейчас у жителей города возникают справедливые нарекания хостелы, находящиеся в жилых домах. В основном, люди жалуются на шум, иногда страдает санитарное состояние мест общего пользования. Мы рады гостям, но должны оберегать покой наших граждан. Изучаем опыт других стран, там тоже есть такие проблемы. В Москве, например, на законодательном уровне урегулированы требования, предъявляемые к хостелам, места, где они могут находиться, — сказал А. Дорохович.





Зарубежный опыт сейчас изучают минские специалисты. По итогам этой работы предполагается внесение предложений об урегулировании деятельности хостелов на законодательном уровне.



