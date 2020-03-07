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Работу хостелов в Минске намерены упорядочить

07.03.2020 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Сейчас у жителей города возникают справедливые нарекания хостелы, находящиеся в жилых домах. В основном, люди жалуются на шум, иногда страдает санитарное состояние мест общего пользования. Мы рады гостям, но должны оберегать покой наших граждан. Изучаем опыт других стран, там тоже есть такие проблемы. В Москве, например, на законодательном уровне урегулированы требования, предъявляемые к хостелам,  места, где они могут находиться, — сказал А. Дорохович.

Зарубежный опыт сейчас изучают минские специалисты. По итогам этой работы предполагается внесение предложений об урегулировании деятельности хостелов на законодательном уровне.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр...
 
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