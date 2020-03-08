Наш подарок к 8 Марта. Тест для дам: какая вы песня Валерия Меладзе?

Источник материала: Tut.by

Весна, праздник, настроение прекрасное! Самое время немного развлечься и выяснить, какая вы песня Валерия Меладзе — исполнителя, который уже практически 30 лет, как захватил сердца всех женщин в русскоязычном пространстве. Да-да, всех: уверены, даже если кто-то и слушает корейские бойзбенды типа BTS, все равно втайне тащится от душераздирающих песен Меладзе. Готовы узнать, на какую из них вы похожи?

Напомним, в следующем году, 13 марта, Валерий Меладзе с сольным концертом выступит в «Минск-Арене». И уже сегодня вы можете гарантировать, что туда попадете!

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