ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вика Драенкова «завязала» со скукой раз и навсегда

08.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

 Десятиклассница Вика Драенкова уже давно не мучается вопросом, чем занять себя в свободное время: девушка раз и навсегда завязала со скукой, однажды взяв в руки крючок и нитки. С ней мое очередное интервью.

Вика Драенкова «завязала» со скукой раз и навсегда

– Вика, как ты начала вязать?
– Совершенно случайно. Еще в начальной школе, пролистывая «ленту», увидела фотографию симпатичной игрушки и… Решилаcь попробовать. К счастью, дома нашлись и нитки, ведь в то время я ходила на кружок по нетканому гобелену. Осваивать технику пришлось самостоятельно, но я справилась. Читала, смотрела видео. И вот незаметно у меня получился вязаный Пикачу. Новое хобби быстро «затянуло», и, хотя к настоящему моменту я успела перепробовать самые разные занятия, вязание до сих пор остается для меня на первом месте.
– Что ты делаешь с готовыми работами?
– Первые мишки и зайчики отправлялись на полку. Потом игрушек стало слишком много, и я начала дарить их друзьям. Постепенно о хобби узнали одноклассники и знакомые. Сейчас часто вяжу по их просьбам для их младших сестер и братьев.
– А если заказанная игрушка тебе не нравится?
– Для меня это не имеет особого значения. Во-первых, для меня важно уже то, что я не сижу без дела, что руки чем-то заняты. Кстати, как-то прочла, что вязание во время прослушивания учебной информации помогает сосредоточиться и лучше ее воспринимать. На уроках, конечно, желательно не экспериментировать, но вот слушать аудиокниги за вязанием очень даже можно. Во-вторых, мне приятно думать, что моя работа кому-то нужна или что сделанный мной медвежонок понравится какому-то ребёнку, а может, даже станет его любимой игрушкой.
– И, как я понимаю, игрушки, сделанные твоими руками, действительно многим нравятся?
– Да, это так. Ручная работа не теряет популярности, что очень здорово. Недавно благодаря своему хобби мне удалось даже поучаствовать в благотворительном проекте, организованном советом старшеклассников нашей школы. Чтобы сделать корзинку с разными вязаными безделушками, подключились все, кто умел создавать что-то своими руками. Потом игрушки, брелоки и другие вещи были проданы во время Масленицы, а вырученные деньги пошли на лечение ребёнка.
– Сколько времени у тебя обычно уходит на одну игрушку?
– Всё, конечно, зависит от сложности и объема работы. Обычно трачу где-то от двух дней до недели.
– Можешь назвать свою самую трудоемкую работу?
– Пожалуй, их две. Первой для меня стал медвежонок, схему для которого я придумывала сама. Было интересно получить этот опыт, но такая работа действительно требует много времени и сил, поэтому сейчас стараюсь искать готовые схемы в интернете. Над второй игрушкой я работаю прямо сейчас: это зайка в стиле тильда – довольно большая и детализированная вещь.
Больше всего на свете Вика любит вязание, а не любит терять время зря. Поэтому она успела попробовать вязать и спицами, освоила технику фриформа, любит вышивать, интересуется комнатными растениями, занимается рисованием и OOAK (переделка кукол), играет на гитаре и находит время для общения с друзьями. А самое интересное то, что любимый школьный предмет Вики – математика.

Вероника ПАРФЕНОВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Десятиклассница Вика Драенкова уже давно не мучается вопросом, чем занять себя в свободное время: девушка раз и навсегда завязала со скукой, однажды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: Праймериз может стать самым интересным, что родила оппозиция за 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика