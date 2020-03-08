Вика Драенкова «завязала» со скукой раз и навсегда

Источник материала: Газета Авангард

Десятиклассница Вика Драенкова уже давно не мучается вопросом, чем занять себя в свободное время: девушка раз и навсегда завязала со скукой, однажды взяв в руки крючок и нитки. С ней мое очередное интервью.





– Вика, как ты начала вязать?

– Совершенно случайно. Еще в начальной школе, пролистывая «ленту», увидела фотографию симпатичной игрушки и… Решилаcь попробовать. К счастью, дома нашлись и нитки, ведь в то время я ходила на кружок по нетканому гобелену. Осваивать технику пришлось самостоятельно, но я справилась. Читала, смотрела видео. И вот незаметно у меня получился вязаный Пикачу. Новое хобби быстро «затянуло», и, хотя к настоящему моменту я успела перепробовать самые разные занятия, вязание до сих пор остается для меня на первом месте.

– Что ты делаешь с готовыми работами?

– Первые мишки и зайчики отправлялись на полку. Потом игрушек стало слишком много, и я начала дарить их друзьям. Постепенно о хобби узнали одноклассники и знакомые. Сейчас часто вяжу по их просьбам для их младших сестер и братьев.

– А если заказанная игрушка тебе не нравится?

– Для меня это не имеет особого значения. Во-первых, для меня важно уже то, что я не сижу без дела, что руки чем-то заняты. Кстати, как-то прочла, что вязание во время прослушивания учебной информации помогает сосредоточиться и лучше ее воспринимать. На уроках, конечно, желательно не экспериментировать, но вот слушать аудиокниги за вязанием очень даже можно. Во-вторых, мне приятно думать, что моя работа кому-то нужна или что сделанный мной медвежонок понравится какому-то ребёнку, а может, даже станет его любимой игрушкой.

– И, как я понимаю, игрушки, сделанные твоими руками, действительно многим нравятся?

– Да, это так. Ручная работа не теряет популярности, что очень здорово. Недавно благодаря своему хобби мне удалось даже поучаствовать в благотворительном проекте, организованном советом старшеклассников нашей школы. Чтобы сделать корзинку с разными вязаными безделушками, подключились все, кто умел создавать что-то своими руками. Потом игрушки, брелоки и другие вещи были проданы во время Масленицы, а вырученные деньги пошли на лечение ребёнка.

– Сколько времени у тебя обычно уходит на одну игрушку?

– Всё, конечно, зависит от сложности и объема работы. Обычно трачу где-то от двух дней до недели.

– Можешь назвать свою самую трудоемкую работу?

– Пожалуй, их две. Первой для меня стал медвежонок, схему для которого я придумывала сама. Было интересно получить этот опыт, но такая работа действительно требует много времени и сил, поэтому сейчас стараюсь искать готовые схемы в интернете. Над второй игрушкой я работаю прямо сейчас: это зайка в стиле тильда – довольно большая и детализированная вещь.

Больше всего на свете Вика любит вязание, а не любит терять время зря. Поэтому она успела попробовать вязать и спицами, освоила технику фриформа, любит вышивать, интересуется комнатными растениями, занимается рисованием и OOAK (переделка кукол), играет на гитаре и находит время для общения с друзьями. А самое интересное то, что любимый школьный предмет Вики – математика.

Вероника ПАРФЕНОВА