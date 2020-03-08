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Белоруска Алина Горносько выиграла турнир по художественной гимнастике

08.03.2020 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Алина Горносько выиграла турнир по художественной гимнастике
Belarus Gymnastics-Association / vk.com

Белоруска Алина Горносько выиграла турнир по художественной гимнастике Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала «серебро» Гран-при в Эстонии
В чешском Брно состоялись соревнования серии Гран-при по художественной гимнастике. Победительницей в многоборье стала белорусская спортсменка Алина Горносько. Наша гимнастка опередила украинку Кристину Пограничную и болгарку Боряну Калейн.

В стартах юниорок белоруски Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина уверенно победили в командном турнире, опередив украинок и американок. В личном многоборье равных не было Дине Агишевой.

 
 
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Наша спортсменка стала лучшей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.
 
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