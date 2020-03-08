В стартах юниорок белоруски Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина уверенно победили в командном турнире, опередив украинок и американок. В личном многоборье равных не было Дине Агишевой.
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Белоруска Алина Горносько выиграла турнир по художественной гимнастике
08.03.2020 12:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Belarus Gymnastics-Association /
В стартах юниорок белоруски Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина уверенно победили в командном турнире, опередив украинок и американок. В личном многоборье равных не было Дине Агишевой.
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Наша спортсменка стала лучшей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.
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