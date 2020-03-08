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Венедиктов объяснил, почему в российскую Конституцию вносят странные поправки

08.03.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Голосуйте за то, чтобы Бог был. Опа – и часть православных пошла на участки».

― Вся история с поправками для населения яйца выеденного не стоит. Для Путина и элиты стоит, – сказал глава Эха Москвы Алексей Венедиктов. – Потому что, на мой взгляд, он просто цементирует тот факт, я имею в виду перераспределение полномочий, тот факт, который сложился реально.

Мы же понимаем, что он может уволить де-факто и судей Конституционного суда. И судей Верховного суда. Просто юридически это не было закреплено. А теперь будет.

Госсовет уже существует, дай бог память – 5 лет. Он был не конституционным, теперь станет конституционным. То, что Путин может снять, назначить любого министра, председателя правительства – по факту это так. Это значит, что он это просто закрепляет. Поэтому вот в этой части все понятно.

А вторая часть поправок в Бога, семью, историю. Она заключается в том, смотри пункт первый, что ему нужен контракт с народом и для того чтобы люди пришли голосовать. Люди же не пойдут голосовать, какой у меня стимул голосовать или даже у вас, сторонников Путина за перераспределение полномочий. Оторвать задницу в выходной день и куда-то идти. Да никакого.

Но есть группы населения, есть фобии, голосуйте за то, чтобы Бог был. Раз – смотри, и часть православных из-за этого пошла. Голосуйте за то, чтобы семья была только, брак был только между мужчиной и женщиной. Опа – еще часть населения пошла. Голосуйте за нашу победу, которая теперь в Конституции – опа – еще часть населения пошла. Вот я о чем говорю. Вот что будет 22 апреля.


Важно посчитать соотношение за и против. На мой взгляд. Потому что если соотношение за и против будет подавляющим, я вполне допускаю, я говорю уже политически ангажированным нашим слушателям, что в ближайшее время будут досрочные выборы в Госдуму. А если будут досрочные выборы в ГД – отчего же не провести досрочные выборы и президента тоже. Пойти по модели 1999-2000 года.

В декабре провели выборы в ГД, увидели, что можно победить и Ельцин отрекся и провели досрочные выборы президента в 2000 году в марте. Вот какая история. То есть она такая технологическая…

Я вам объясняю сущностную историю. С одной стороны группа поправок перераспределения власти в пользу президента, создание суперпрезидентской, ладно, не буду обижать Владислава Юрьевича Суркова – гиперпрезидентской республики – это раз. Есть масса людей, которые считают это правильным. Что должно быть унитарное государство, а не федеративное. По сути. О’кей. Принято. За, против. Хотите так, не хотите эдак.

Вторая часть поправок социальных – только для привлечения людей к этому проекту позитивному. И третья часть поправок, назовем их идеологические, для того чтобы отдельные группы пришли и проголосовали за.
 
 
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