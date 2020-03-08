Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на Набережной 8 марта 2020 года состоялся легкоатлетический "Забег для любимых". Участники пробега могли посоревноваться на двух дистанциях - 3 и 7 километра. Всего стартовали 134 человека, и только одна девушка - на шпильках.





Длина основной дистанции - 7 км. Участники направятся в сторону Брестской крепости, пересекут подвесной мост и побегут по экологической тропе вдоль противоположного берега реки. Трехкилометровая дистанция включает часть набережной и Городской сад.





Спонсоры приготовили для победителей и призеров подарки.





Брестские любители спорта в этом году могут поучаствовать еще в четырех подобных мероприятиях.





28 марта пройдет легкоатлетический пробег "Память", посвященный воинам-интернационалистам. На май намечен международный пробег "Дружба", связывающий Брест и польский Тересполь. В июле организуют полумарафон, а в декабре планируют провести ночной забег.