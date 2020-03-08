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134 участника и одна смелая девушка на шпильках. В Бресте проходит "Забег для любимых"
08.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте на Набережной 8 марта 2020 года состоялся легкоатлетический "Забег для любимых". Участники пробега могли посоревноваться на двух дистанциях - 3 и 7 километра. Всего стартовали 134 человека, и только одна девушка - на шпильках.
Длина основной дистанции - 7 км. Участники направятся в сторону Брестской крепости, пересекут подвесной мост и побегут по экологической тропе вдоль противоположного берега реки. Трехкилометровая дистанция включает часть набережной и Городской сад.
Спонсоры приготовили для победителей и призеров подарки.
Брестские любители спорта в этом году могут поучаствовать еще в четырех подобных мероприятиях.
28 марта пройдет легкоатлетический пробег "Память", посвященный воинам-интернационалистам. На май намечен международный пробег "Дружба", связывающий Брест и польский Тересполь. В июле организуют полумарафон, а в декабре планируют провести ночной забег.
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В Бресте на Набережной 8 марта 2020 года состоялся легкоатлетический "Забег для любимых". Участники пробега могли посоревноваться на двух дистанциях - 3 и 7...
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