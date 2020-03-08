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Смотрите, какие красавицы бежали по центру Минска

08.03.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 марта в 12.00 на проспекте Независимости стартовал самый женственный забег Beauty Run — 2020. 5 тысяч девушек пробежали две дистанции на выбор — 2 км или 5 км. Самых быстрых наградили сувенирами от организаторов, денежными призами и подарками от партнеров. Но без поздравления не осталась ни одна девушка: каждая финишировавшая зарегистрированная участница могла рассчитывать на медаль и веточку ириса.


Как рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики, на старт вышли 5 тысяч участниц из 85 городов Беларуси — а еще из России, Украины, Венгрии, Израиля, Абхазии и Швеции. Кто-то бежал за руку с детьми, кто-то — с таксой, кто-то — в медицинской маске или даже противогазе.


Многие всерьез поработали над костюмами, так что забег и вправду получился очень красивым. Каких нарядов тут только не было! Разноцветные фатиновые юбочки поверх лосин, яркие боди для занятий аэробикой в духе 80-х.



Были национальные костюмы — и платья из газет и оберток для мороженого.

— Мы сегодня «Мисс Новости» и «Мисс Сладость», — поздоровались подруги Тамара Ермакова и Ольга Воробьева, которые к каждому забегу придумывают необычный образ. —  Упаковки из-под пломбира лежали около десяти лет, и наконец-то им нашлось применение!


— А я праздничный стол, — представилась Дарья Гиль, которая на своей юбке-столике разместила посуду и угощения. Наряд получился в тему профессии: работает женщина технологом в сфере общественного питания. — Видите, у меня все готово к празднику, кроме шампанского и фруктов! Бежать с таким столиком мне легко: справилась с 5 км.


Организаторы награждали не только бегуний за самые яркие костюмы — но и самых преданных болельщиков. И раз уж мужчинам в Beauty Run было нельзя, они изо всех сил поддерживали участниц: музыкой и плакатами в духе «Не опускайте руки. И поднимайте ноги!» — и букетами тюльпанов на финише.



В «Красивом забеге» участвовала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.











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8 марта в 12.00 на проспекте Независимости стартовал самый женственный забег Beauty Run - 2020.
 
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