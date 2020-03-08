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Люди находились на карантине по коронавирусу. В Китае обрушилась гостиница, есть жертвы

08.03.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Около полусотни человек извлекли из-под завалов отеля в китайском Фуцзяне. Семеро погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди находились на карантине по коронавирусу. В Китае обрушилась гостиница, есть жертвы

Еще несколько десятков граждан могут находиться под завалами. На месте ЧП продолжается масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы 170 пожарных расчетов и более 800 военнослужащих.

Люди находились на карантине по коронавирусу. В Китае обрушилась гостиница, есть жертвы

Внезапное обрушение шестиэтажной гостиницы произошло 7 марта. В здании на карантине находились люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Что привело к трагедии, пока неизвестно.

Люди находились на карантине по коронавирусу. В Китае обрушилась гостиница, есть жертвы

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Китая. Около полусотни человек извлекли из-под завалов отеля в китайском Фуцзяне. Семеро погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще...
 
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