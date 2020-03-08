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В Беларуси может появиться свой “Зе”-президент

08.03.2020 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О президентских амбициях заявил Виталий Зелковский из Молодечно - мужчина, известный по мемам "суровый турист". Он собирается выдвигаться в этом году в президенты Беларуси и использует в своей кампании лозунг "Зе"-президент, как у Владимира Зеленского в Украине. Ведь у них обоих фамилия начинается на "Зе"...

В 2013 году в интернете большое обсуждение вызвали фото “сурового белорусского туриста”, который делает селфи на фоне различных памятников архитектуры в разных странах. Западные медиа подметили, что у мужчины всегда одинаково каменное выражение лица, не проскальзывает ни единого намека на улыбку.
 
О Виталии Зелковском писали многие как белорусские, так и западные СМИ. Внезапно из-за селфи на него свалилась слава и он на некоторое время стал своеобразным мемом. Несколько лет назад он начал и политическую карьеру, вступив в Либерально-демократическую партию Беларуси.

“Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства“, – так объявил на своей странице вконтакте Виталий Зелковский.

Видимо, подразумевая сходство фамилий, Зелковский проводит параллель с избирательной кампанией “Зе!”-президент Владимира Зеленского в Украине.



Белорусский Зе-президент/суровый турист Виталий Зелковский уже озвучил и свои предложения по высоким постам в государстве, за поддержку на выборах:

  • единому кандидату  от оппозиции -должность премьер-министра,
  • лидеру ЛДП Гайдукевичу О.– должность министра МВД,
  • готовность сотрудничать даже с коммунистами после ребрендинга партии на еврокоммунистов,
  • a также должность консультанта президента заканчивающему свои полномочия Лукашенко А.Г., в случае легитимной передачи власти и недостаточных пенсионных накоплениях.
 
 
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О президентских амбициях заявил Виталий Зелковский из Молодечно - мужчина, известный по мемам "суровый турист". Он собирается выдвигаться в этом году в президенты...
 
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