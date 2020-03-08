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В Беларуси может появиться свой “Зе”-президент
Источник материала: Партизан
О президентских амбициях заявил Виталий Зелковский из Молодечно - мужчина, известный по мемам "суровый турист". Он собирается выдвигаться в этом году в президенты Беларуси и использует в своей кампании лозунг "Зе"-президент, как у Владимира Зеленского в Украине. Ведь у них обоих фамилия начинается на "Зе"...
В 2013 году в интернете большое обсуждение вызвали фото “сурового белорусского туриста”, который делает селфи на фоне различных памятников архитектуры в разных странах. Западные медиа подметили, что у мужчины всегда одинаково каменное выражение лица, не проскальзывает ни единого намека на улыбку.
О Виталии Зелковском писали многие как белорусские, так и западные СМИ. Внезапно из-за селфи на него свалилась слава и он на некоторое время стал своеобразным мемом. Несколько лет назад он начал и политическую карьеру, вступив в Либерально-демократическую партию Беларуси.
“Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства“, – так объявил на своей странице вконтакте Виталий Зелковский.
Видимо, подразумевая сходство фамилий, Зелковский проводит параллель с избирательной кампанией “Зе!”-президент Владимира Зеленского в Украине.
Белорусский Зе-президент/суровый турист Виталий Зелковский уже озвучил и свои предложения по высоким постам в государстве, за поддержку на выборах:
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О президентских амбициях заявил Виталий Зелковский из Молодечно - мужчина, известный по мемам "суровый турист". Он собирается выдвигаться в этом году в президенты...
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