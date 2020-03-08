Госпитализирован экс-президент Армении Роберт Кочарян

РИА Новости , об этом сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян. Как передает, об этом сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.





«Кочарян госпитализирован в медцентр «Наири» из-за перепада давления. Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице», — сказал Согомонян.





По его словам, сейчас Кочарян чувствует себя хорошо.





Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008-го. Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.





По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.