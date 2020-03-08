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Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

08.03.2020 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спонсор позитивных новостей – Министерство здравоохранения. В нашей стране вылечился первый пациент с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус

Юлия Огнева, СТВ:
Правда, пока он в больнице: не истек 14-дневный инкубационный период. Таким образом, количество заболевших уменьшилось до пяти. Студенты БНТУ, думаю, подрасстроились: решено, что учеба возобновится на пять дней раньше, чем предполагалось изначально.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Из Китая также приходит вполне себе обнадеживающая информация: количество заболевших снижается, а выздоровевших увеличивается. Чего не скажешь о других странах. Наиболее сложная ситуация сейчас в Южной Корее, Иране и Италии. Число заразившихся превысило 100 тысяч.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

И главное, что никто не может предсказать, чем все это закончится. И я сейчас даже не об общих цифрах заболевших и умерших. Не одна пандемия была в истории человечества. И маловероятно, что как раз эта станет последней. А вот что будет с идеей глобализации? Посмотрите, как уже изменилось многое.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Закрываются границы и города, музеи и костелы, отменяются концерты и путешествия. Компании переходят на удаленный режим работы. Под угрозой отмены чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, «Евровидение» в Нидерландах, Олимпиада в Токио. Уже известно, что экономический форум в Петербурге не состоится, хотя до него еще три месяца. Зато на экологическую ситуацию в Китае коронавирус оказал самое что ни на есть благоприятное воздействие. Вот и пойми, где убыло, а где прибыло.

Как раз в этом попытался разобраться Дмитрий Боярович.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Свои планы из-за коронавируса на неделе скорректировали многие белорусы. Среди них и Юлия. Журналист должна была участвовать в тренинге за рубежом. Из-за новостей о коронавирусе поездку в Прагу пришлось отменить.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Юлия Матузова, журналист:
Не столько из-за страха заболеть, сколько, например, из-за страха попасть на карантин в чужой стране, оказаться в больнице или застрять в отеле. Когда я списалась с организаторами командировки, оказалось, что не только я отказалась ехать.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Эксперты от туризма отмечают: туры в Китай пока на паузе, как и экскурсии китайцев в Беларусь. Потери от этого еще предстоит оценить. А вот от Западной Европы отказываются не все. Решение зависит от даты поездок. Многие выжидают, пока ситуация придет в норму.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Елена Новиченко, начальник управления туристической компании:
Если мы говорим про ближайшие заезды (это март, апрель), то туристы воздерживаются от поездок. Если мы говорим про тех туристов, которые в Европу планировали на летний период, то, конечно, большинство туристов еще в раздумьях. То есть еще советуются, принимают решение, уточняют все возможные последствия.

Ну а что же Италия? Набираем телефон агентства, которое предлагает экскурсии по этой стране. Легенда выезд в начале апреля с обязательным посещением Венеции.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

По Италии 9 числа есть выезд на 8 дней.
А гарантия есть, что они наберутся?
Теоретически может быть. Пока точно не могу сказать.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

На этом фоне другие направления выигрывают. К примеру, в Египет из Минска можно улететь за 350 рублей. И это «все включено». Но чего ждать ближе к отпускному сезону? Будет ли коронавирус править туристическим балом? Эксперты ни от турбизнеса, ни от медицины ответить на этот вопрос сейчас не берутся. Правда, и те, и другие сходятся во мнении: сегодня предпринимаются все меры, чтобы приостановить распространение вируса.

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Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Впрочем, коронавирус ударил таки по сфере развлечений. Спектакли отменил театр La Scala. Дом Armani провел показ мод за закрытыми дверями.

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Досрочно завершился Венецианский карнавал.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

«В наше время такого не было». Как коронавирус повлиял на большой спорт

В отличие от спорта, где стараются не сбавлять обороты, экономические показатели демонстрирует движение вниз. МВФ прогнозирует замедление роста мирового ВВП. Он может оказаться самым низким со времен кризиса 2008 года. Но, чтобы выяснить реальное влияние вируса на экономику, уйдут месяцы.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Всеволод Шимов, политолог:
Вопрос в том, сколько это продлится. Если эпидемия угаснет в ближайшее время... Были уже у нас такие вспышки атипичная пневмония, свиной грипп. Но они сходили на нет, и жизнь продолжалась. Поэтому, если в данном случае произойдет то же самое, то все нормализуется.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Лоукост-авиакомпании отменили рейсы в Италию на месяц. Некоторые сократили их число. Такие меры были восприняты неоднозначно. Прежде всего, со стороны пассажиров. Впрочем, у них в любом случае есть выбор. Люди, если это необходимо, летят другими авиакомпаниями.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Дмитрий Боярович, корреспондент:
А вот «Белавиа» рейсы в Италию, да и куда бы то ни было, не отменяла и отменять не собирается. Вообще Беларусь глобально не изменяет свои планы. К примеру, «Славянский базар» в Витебске все так же пройдет летом в Витебске. Мы звонили в пресс-службу фестиваля. Нас уверили, что билеты раскупаются так же хорошо, как и в прошлые годы.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

А вот некоторые на популярности новостей об эпидемии хайпуют. Например, этот онлайн-магазин. Здесь предлагали дезинфицирующие наборы от коронавируса к 8 Марта. Усилили свою работу и здесь. На швейном предприятии в Бобруйске производство масок увеличилось в четыре раза – до 80 тысяч в день.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Ирина Иваненко, начальник производственного отдела швейного предприятия:
Выпуск такой маски – это импортозамещение. Мы не ввозим маски из-за границы. Мы производим здесь и пытаемся обеспечить Беларусь своей продукцией.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Впрочем, напоминаем: маска эффективна лишь в случае, если ее носить правильно. Больным – обязательно, здоровым – по желанию. При этом общая для всех рекомендация – не поддаваться панике и соблюдать психологическое равновесие.

Психолог рассказала, как реагировать на информацию о коронавирусе

Бояться или нет – выбор каждого. Очевидно одно: если каждый будет настроен так, как эти школьники из Гродно, записавшие ролик со своим ответом коронавирусу, то никакая эпидемия нам не страшна.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Милый друг, не чихай, что бы там ни говорили. Мы фашистов победили. Победим и эту тварь!

Люди в материале: Юлия Матузова, Елена Новиченко, Елена Зубрилова, Виктория Меннанова, Всеволод Шимов, Дмитрий Боярович, Ирина Иваненко, Наталья Яковенко

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Спонсор позитивных новостей – Министерство здравоохранения. В нашей стране вылечился первый пациент с коронавирусом, сообщили в программе...
 
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