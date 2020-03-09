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Свистопляска вокруг завода “Модуль”. В отстающем Ганцевичском районе запахло жареным

09.03.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 марта суд Московского района Бреста вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО «Барановичигазстрой» Владислава Романовского. Состав совершенного им преступления имеет признаки коррупции.

Свистопляска вокруг завода “Модуль”. В отстающем Ганцевичском районе запахло жареным
Фото: Ирина Домарацкая, Ганцавіцкі час
Директор ОАО «Барановичигазстрой» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 431 и частью 2 статьи 216 УК РБ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Но нас сейчас не интересует взятка, которую Романовский дал одному из руководителей ПРУП «Брестоблгаз».

В этом деле для ганцевчан любопытен эпизод который также лег в заключение суда: «Будучи генеральным директором ОАО «Барановичигазстрой», а также одним из учредителей указанного ОАО, с целью извлечения имущественных выгод, путем обмана, злоупотребления доверием директора ОАО «Завод Модуль» Юрия Тишина, совершил действия, причинившие указанному обществу имущественный ущерб в крупном размере – 1 844 020 рублей (1,8 млн деноминированных рублей или $900 тыс), без признаков хищения».

Фигура нынешнего антикризисного управляющего, Юрия Тишина, возникла в деле о коррупции не случайно. И не понятно, как правоохранительные органы не среагировали на это «злоупотребления доверием». Как будто бессменный антикризисник в команде нынешнего главы района был не в курсе действий учредителя.

В комментарии к материалу «Предприятию «Модуль» в Ганцевичах нанесен ущерб более чем на 1,8 миллиона рублей», опубликованном на портале reg.by, проводится замечательное расследование, которое отсылает нас в 2016 год. Приводим его с небольшими сокращениями.


«А вернёмся в историю. Директор предприятия-инвестора Владислав Романовский хотел отжать ОАО “Модуль” ещё в 2016 году. Тогда свою речь он начал, вспомнив про Александра Лукашенко: «Как говорит наш президент, мы все за мир и порядок в нашей стране. Ваша страна, – это наша страна, но в данном регионе и у вас тоже должен быть порядок. Никто не хочет никаких военных действий, как хотят тут представить, не знаю из какой там газеты… (название газеты «Ганцавіцкі час» ему напомнили – прим. автора). Они могут писать и будоражить народ…», – сказал Владислав Здиславович, очевидно волнуясь, так как о присутствии на собрании главреда «ГЧ», его, наверное, уведомили.

Вопрос, который явно витал в воздухе и имел чрезвычайно важное значение для рабочих: как будет проходить процедура перевода к частному собственнику, Владислав Здиславович опередил и ответил: «Не хочу рассказывать всех этих перипетий, как там будет продаваться-покупаться, да и вам это неинтересно. Могу вам пообещать, что вы как работали, так и будете работать дальше и даже не почувствуете этого перехода… Есть юридическ казусы, но вас это не должно волновать. Все будет нормально»

Не вышло нормально. Акциями уже ОАО “Завод Модуль” Барановичигазстрой завладел. И что теперь ожидает предприятие? И ещё интересно, а куда смотрели местные власти, которые рапортовали и писали планы перспективного развития, надеясь вот на такого Романовского?

Будут правоохранительные органы искать, или как в прошлый раз, на тормозах спустили, через процедуру банкротства провели и появились новые собственники. Так кто они и что это за схемы? КГК Беларуси нужно этим заняться».

По сути ясно, что комментатор справедливо за коррумпированной схемой видит руководителей района, которые причастны к судьбе ОАО «Завод Модуль».

Немного расшифруем комментарий, объясним о каких рапортах местных властей и о чем в целом идет речь.

Несколько лет назад барановичское предприятие стало основным акционером “Модуля”, что тщательно скрывалось и тогдашим, и нынешним руководством района. Пока не случилось дело о коррупции в суде. Как написал в своем материале по делу в №10 за 5 марта 2020 года газеты “Ганцевичсский Час” главный редактор Пётр Гузаевский: “Бывший директор Юрии Тишин как уж ускользал от вопросов, а потом и сам ускользнул с предприятия И теперь он оказался введенным в заблуждение, как выяснилось по время судебного разбирательства”.

И далее о тех событиях. ОАО «Барановичигазстрой» через третью фирму заключил с ОАО «Завод Модуль» договор о поставке сырья. При этом ганцевичский завод средства по договору перечислил, а сырье так и не получил. Таким образом, «Барановичигазстрой», заработал себе на контрольный пакет акций, за счет самого «Модуля». Как вам такая комбинация? А Тишин был не в курсе, что сырье не поставили, его просто обманули?

А дальше Петр Павлович развивает свою мысль: «<…> как объяснить странную позицию зампредседателя райисполкома Артура Григоряна, который курирует экономику района. На заседании Ганцевичского районного исполнительного комитета он рапортовал о каком-то заделе и успехах, а также в докладе о прогнозах на 2019 год и задачах социально- экономического развития Ганцевичского района на 2019 год заявил, что планируется увеличение более чем в два раза объема производства «Заводом Модуль». В комитет экономики облисполкома был представлен бизнес план «В связи с началом выплаты в 2019 голу кредита за приобретенный имущественный комплекс, предприятию необходимо обеспечить выпуск продукции на уровне не меню 1 млн рублей ежемесячно, чтобы сформировать основной источник выплаты – прибыль. Для максимальной загрузки производственных мощностей предприятию необходимо принять игры по участию в торгах не только в Брестской области, но и за ее пределами, искать новью рынки сбыта, в том числе и за рубежом».

Все эти «веские» доводы с высокой трибуны Артур Владимирович рапортовал, прекрасно зная, что «Завод Модуль», как и его главный акционер, не имеет «ни шиша за душой». Получается, что зампредисполкома толкает предприятие к дальнейшим кредитам и долгам. Хотя, может те $900 тысяч, которые ловко перевел в акции г-н Романовский, вернуться в заводскую казну? Как говорит один блогер, но, это не точно.

Впрочем, и Тишину и Григоряну не впервые участвовать в таких переделках.  Антикризисная деятельность Юрия Тишина тесно связана с развалом ганцевичского агропромышленного сектора.

Отец Артура Григоряна, уважаемый Владимир Григорян, бессменный, уже на протяжении десятков лет руководитель и «уничтожитель» колхозов в районе. Судите сами: с 70-х по 90-е он работал председателем колхоза «Парижская коммуна» (развалился, присоединен к другому предприятию), затем руководил ОАО «Дубняки» (предприятие также в плохом состоянии в кредитах).

Теперь старого руководителя перевели на новое место работы в ОАО «Березовец». Предприятие существует в том числе и за счет денег инвестора, его передали РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт». А за счет Барановичского молочного комбината там строят небывалый для района молочно-товарный комплекс на две фермы, закрытого типа. Будем надеется, заработает.

Как бы то ни было, возникает ощущение, что все неудачи отца Артур Владимирович, прикрывал используя свой вес в исполкоме, но, это не точно.

Как бы там не складывались дела у Тишина и Григоряна их обоих объединяет самая значимая в районе фигура председателя исполкома Владимира Белова. Когда-то на заре его становления в должности умные люди советовали Белову сменить команду и руководить районом честно. Но что-то пошло не так. Все трое, кстати, закадычные друзья, как говорят в Ганцевичах, и работают и отдыхают вместе.
 
Теги: Брест
 
 
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2 марта суд Московского района Бреста вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО «Барановичигазстрой» Владислава Романовского. Состав совершенного им...
 
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