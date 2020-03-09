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Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

09.03.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители властей и оппозиции Грузии достигли договоренности об изменении избирательной системы в стране.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", на основе согласованной модели, по пропорциональным (партийным) спискам в парламент осенью 2020 года будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным спискам - 30 депутатов.

По действующей модели выборов 77 депутатов избирались по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной, пишет ru.oxu.az

Представители властей и лидеры оппозиционных партий договорились о том, что партия, победившая в парламентских выборах, но не набравшая 40% поддержки избирателей, не сможет сформировать правительство.


Как заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, соглашение хорошее и "способствует разрешению политического кризиса в Грузии".

"Сейчас дело за властями, которые на следующей неделе должны инициировать в парламенте изменения в избирательной системе, и окончательно эти изменения будут зафиксированы в Конституции в ближайший месяц", - добавил Бакрадзе.
 
 
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Представители властей и оппозиции Грузии достигли договоренности об изменении избирательной системы в стране.
 
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