Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", на основе согласованной модели, по пропорциональным (партийным) спискам в парламент осенью 2020 года будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным спискам - 30 депутатов.





ru.oxu.az По действующей модели выборов 77 депутатов избирались по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной, пишет





Представители властей и лидеры оппозиционных партий договорились о том, что партия, победившая в парламентских выборах, но не набравшая 40% поддержки избирателей, не сможет сформировать правительство.









Как заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, соглашение хорошее и "способствует разрешению политического кризиса в Грузии".





"Сейчас дело за властями, которые на следующей неделе должны инициировать в парламенте изменения в избирательной системе, и окончательно эти изменения будут зафиксированы в Конституции в ближайший месяц", - добавил Бакрадзе.



