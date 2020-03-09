8 золотых медалей выиграли белоруски на Гран-при по художественной гимнастике в Брно





Алина Горносько после победы в многоборье стала лучшей в композиции с обручем с результатом 23.700 балла, сообщили в Белорусской ассоциации гимнастики.





Второе и третье места достались украинкам Христине Пограничной (22.600) и Владе Никольченко (21.900).

Кроме этого, белоруска выиграла бронзу в упражнении с лентой (20.250), пропустив вперед Боряну Калейн из Болгарии (21.100) и Владу Никольченко (22.000).

А белорусские юниорки завоевали 6 золотых наград. Наши спортсменки выиграли все золото в финалах отдельных видов. Чешский турнир стал бенефисом Дины Агишевой. После триумфа в многоборье белоруска выиграла в упражнениях со скакалкой (18.200), мячом (20.400) и лентой (20.250).

А в финале упражнения с булавами равных не было нашей Елизавете Зорькиной (19.800).

Ранее Дина Агишева, Елизавета Зорькина и Полина Сланчевская выиграли командный турнир.