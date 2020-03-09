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«Только жить начали - колхоз развалился». История поселка, где никак не продадут проблемное хозяйство

09.03.2020 08:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слонимском районе есть несколько хозяйств, которые оказались в сложной ситуации: долги, задержка зарплат, устаревший парк техники и не очень большие урожаи и надои. Такие сельхозпредприятия в регионе решили взять «на оздоровление» (в рамках Указа № 253), но пока с этим все сложно. Среди неудачников оказалось и некогда крупное и крепкое хозяйство — КСУП «Василевичи». Несколько лет назад новости о хозяйстве были одна хуже другой: то механизаторы зимой сидят без света и тепла, то зарплату за сентябрь стали выплачивать только в ноябре, то нужной для начала посевной техники нет. Сейчас же хозяйство и вовсе выставили на аукцион. 5 марта должны были пройти первые торги, но покупателей пока не нашлось. Возможно, стоимость в 7,5 миллионов рублей отпугнула потенциальных инвесторов. А агрогородок Василевичи тем временем живет в ожидании перемен.


Василевичи, конечно, не выглядят умирающим поселком: хорошие дороги, мало пустующих домов, есть школа, садик и дом культуры, магазин, ФАП и пункт бытового обслуживания, который, правда, находится в соседнем Поречье, но если бы не знак, и не заметишь, что это уже другой населенный пункт.

Василевчане говорят, что такое внешнее благополучие объясняется просто — поселок около Слонима, и часть людей ездит туда работать, поэтому местное население не очень привязано к хозяйству.

— Даже детей туда возят в школу. У нас здесь на белорусском языке преподают. Детям потом сложно поступать или учиться в училищах, где обучают на русском языке. Вот и везут в Слоним. А если бы не город, то не знаю, как и жили бы, — говорит жительница деревни Поречье Лидия. Она 30 лет проработала в хозяйстве диспетчером. Сейчас на пенсии. Вспоминает, что когда-то — а хозяйство работает с 1951-го года! — были «жирные» времена: колхоз был «миллионником» (имело прибыль в миллион и больше советских рублей в год. — Прим. TUT.BY), закупили технику, начали привлекать специалистов.


— Жизнь, знаете, в сельской местности всегда было тяжелой. Как начинаются работы, так с пяти утра на поле и до полуночи. Весной, летом и осенью. Каждый день. Иногда и выходных не было. Раньше мы и лен выращивали, и бураки, а вон там, видите, болото — так там были луга, сейчас же все заросло. Только жить стали нормально, так колхоз развалился, — говорит Лидия.

Женщина рассуждает, что с сельхозпредприятием злую шутку сыграло именно то, что агрогородок — рядом со Слонимом. Для местных это, конечно, спасение, а вот для хозяйства — наоборот: людей на скромные зарплаты и достаточно тяжелую работу найти сложно.

— Вот и получается, что землю обрабатывать некому. Да и у нас все больше пенсионеров живут. Есть, конечно, и молодежь. Она к жилью привязана — к колхозным домикам. Пока работают в хозяйстве, есть где жить. Вот и пользуются. Но опять-таки, зарплаты небольшие, а подработать негде. А многие дома у нас как дачи уже — приезжают сюда городские не лето, — говорит Лидия.

И все-таки о проблемах своего хозяйства местные говорят неохотно. Замечают, что самые сложные времена — когда зарплату задерживали, а того, что получали, не хватало даже на несколько походов в магазин, — уже как-то пережили. Просят обязательно написать: в Василевичах и соседнем Поречье люди живут добрые, хорошие и, несмотря на трудности, оптимистичные. Крутятся, как умеют: содержат подсобные хозяйства и стараются не унывать.


А еще, конечно, обсуждают, что их хозяйство хотят купить словацкие бизнесмены. Иностранцы недавно приезжали в агрогородок.

— Ходили, смотрели, оценивали все тут. Но только кто ж работать будет в колхозе? Не хватает трактористов, доярок, зоотехников. На несколько участков — один специалист, а так ведь не должно быть. Нагрузка колоссальная. А зарплаты, хоть и стали лучше, но все равно небольшие. Можно и 200 рублей получить. Иногда, правда, доярки у нас и до тысячи получают, но представляете, сколько надо работать? — говорит одна из работниц хозяйства.


Словацкие бизнесмены, и правда, выразили желание купить обанкротившееся хозяйство в Василевичах, а еще и другие неплатежеспособные сельхозпредприятия района. Всего их на Слонимщине семь: в стадии санации, помимо «Василевичей», «Победитель», «Деревновский», ОАО «Птицефабрика Слонимская», «Дружба-Агро». В стадии ликвидации — «Новодевятковичи».

О Слонимском районе в феврале этого года на коллегии Государственного комитета по имуществу говорил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Мол, региональные власти сначала хотели заключить инвестиционный договор, — а потом решили провести аукцион, и началось.

— Я лично встречался с этим европейским инвестором, — говорил Крутой. — История длится уже 7 месяцев — и терпение у него заканчивается. Это и сигнал Национальному агентству по инвестициям и приватизации.

В Слонимском центре по банкротству и антикризисному управлению, который временно управляет неплатежеспособными организациями, говорят, что действуют согласно Указу президента «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Мол, на аукцион предприятия выставляются и будут выставляться — чтобы у всех потенциальных инвесторов была возможность их купить.


Однако, например, для КСУП «Василевичи» покупателей 5 марта не нашлось.
На первые торги хозяйство выставили за 7,5 млн рублей. Специалисты говорят, что это рыночная цена хозяйства, оценку провели в Институте недвижимости. Далее цена, по закону, может снижаться — максимум на 80%.

Вполне возможно, что словаки просто ждут приемлемой для них стоимости. Ведь условия аукциона на покупателя хозяйства налагают определенные ограничения.

Например, в Василевичах надо будет создать не менее 100 рабочих мест. Вернее — их сохранить: при реорганизации предприятия новый владелец не сможет уволить работников в течение трех лет — будет действовать прежний коллективный договор. Также покупатель до 2023 года должен будет инвестировать в развитие хозяйства не менее миллиона долларов.

Если покупатель не найдется — на предприятии продолжатся мероприятия по оздоровлению в рамках уже указа № 399. Но это долго и сложно.

 — О-о-о, няма дуракоў. Каму ж гэныя Васілевічы патрэбныя, — бабушка, услышав от нас, что в поселок могут прийти богатые инвесторы, очень удивилась — и несколько минут высказывала свои скептические мысли по этому поводу, но потом все-таки пришла к выводу, что земли около деревень хорошие, а если здесь начнут работать как-то по-новому, то может быть что-то и будет.

По-старому, говорит, как-то не получается.

 — Вы наш мехдвор бачылі? Вось. Няма нічога там. Ні-чо-га. Усе на каленках прыдумваюць, як адрамантаваць машыны, як вясна прыходзіць.


В феврале 2017 года Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению начал производство по делу об экономической несостоятельности КСУП «Василевичи». В июле этого же года экономический суд Гродненской области признал сельхозпредприятие неплатежеспособным и определил, что оно нуждается в санации.

На тот момент у «Василевичей» было 13 млн рублей долгов. По расчетам, все свои финансовые обязательства перед поставщиками предприятие сможет погасить только к 2023−24 годам.

По словам директора Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению и временного управляющего хозяйства Виталия Сеча, сейчас на предприятии есть положительная тенденция: и зарплату вовремя выдают, и работа есть. Хозяйство действует с положительным производственным результатом, но для того, чтобы оно стало стабильно прибыльным, цифры должны быть в разы больше.


— Специализация хозяйства — молочное направление. Выращивают зерно, рапс. Животноводство — это молоко и производство мяса. Вся земля хозяйства — почти четыре тысячи га. Несколько лет хозяйство работало плохо, и чтобы вывести его в плюс, нужно приложить много сил и финансов. Однако мы можем рассчитывать только на собственные силы: что заработали сами, то и можем тратить. Кредиты и займы нам, к сожалению, недоступны, — говорит Виталий Сеч.

— Все нас организовывали и реорганизовывали — и вот до чего дошли, — говорит одна из местных жительниц — и вспоминает, что в 2013 году в хозяйстве появился новый зерносушильный комплекс, а потом обновили ферму в деревне Ходевичи. —  И все. На этом все заглохло — сдулось.

Зарплаты, говорит, совсем упали. Было время, кода получали всего по 20 рублей в месяц. А еще вспоминает, как приходилось работать с фонариками и греться около буржуек: из-за долгов мехдвор и диспетчерскую, и другие вспомогательные помещения остались без света и отопления.


— Даже вручную приходилось документы заполнять — компьютеры не работали. Свет оставили тогда только на фермах — коров же надо как-то было доить. Потом вроде бы все наладилось, но я уже ушла из хозяйства, — рассказывает одна из местных жительниц. — Тут как раз пришел антикризисный управляющий, и долги наши заморозили на время. Стало легче. Но это все же надо отдавать. Получается, что хозяйство работает только для «поддержания штанов».


Виталий Сеч. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Об этом же говорит и Виталий Сеч.

— В прошлом году мы первый раз в районе выполнили все доведенные прогнозные показатели. Например, «Василевичи» вышли на 129 процентов от выручки за прошлый год. Вроде бы и большая цифра, но, чтобы предприятие стало зарабатывать, она должна быть больше раз в 300. Чтобы вы понимали, что, когда открылось конкурсное производство, стоимость всех активов «Василевичей» была 8,9 млн рублей. А долгов — на 13 млн. За три года таких денег не заработаешь. Получается, что мы вышли на работу, которая позволяет просто жить. Тем не менее, уже два года мы платим вовремя зарплату — и на нее уходит все, что зарабатываем. Если в 2016 году среднемесячная зарплата по предприятию была 271 рубль, то сейчас — около 500. Но все равно это не те цифры, которые люди заслуживают и должны зарабатывать.


— Почему так получилось, что крепкое хозяйство вдруг стало банкротом?

 — Это случилось, конечно, не за год и не за два. Во-первых, погодные условия. Во-вторых — частая смена руководства. Например, мы посчитали, что в хозяйстве «Новодевятковичи» с 1996 года сменилось более 20 руководителей. В-третьих, нехватка кадров. Для хорошей работы предприятия должны быть три «К» — кадры, корма и коровы. Если что-то выпадает, то оно тянет все остальное за собой. В один год плохо сработали, в другой год — не очень, в третий — коров нечем кормить, потом технику не купили новую. Одно за другое — вот и получилось 13 млн долгов.

 — Думаете, если придет инвестор, все изменится?

 — У нас есть один заинтересованный крупный инвестор из Словакии. Это люди, которые у себя в стране занимаются именно сельским хозяйством, они понимают специфику и знают, что и как делать. Они могут принести сюда новые технологии и новый опыт, а главное — деньги и инвестиции, — говорит Виталий Сеч.


Ждут ли инвесторов сельчане? Скорее, к грядущим переменам относятся настороженно.

 — Люди боятся потерять работу — а вдруг там будут роботы и мы в хозяйстве вдруг станем ненужными? Мы люди маленькие, с нами приход бизнесменов никто не обсуждал. Но этим разговорам уже года два, наверное, а ничего не просиходит. Поэтому, поживем увидим, как будет.

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Среди неудачников оказалось и некогда крупное и крепкое хозяйство - КСУП «Василевичи». Несколько лет назад новости о хозяйстве были одна хуже другой: то...
 
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