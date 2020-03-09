Один из кандидатов в президенты США «предсказал» победу Трампа на выборах

Источник материала: СТВ

Новости США. Джо Байден, один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, удивил своих сторонников. Выступая в штате Миссури, он несколько раз оговорился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем в результате одной из оговорок Байден фактически предсказал Трампу победу на выборах.





Мы не можем переизбрать. Мы не можем выиграть перевыборы. Мы можем только переизбрать Дональда Трампа!

Сторонники Байдена были слегка озадачены такими словами. А сам Дональд Трамп в Twitter написал, что он полностью согласен с Джо.