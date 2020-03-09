ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один из кандидатов в президенты США «предсказал» победу Трампа на выборах

09.03.2020 11:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Джо Байден, один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, удивил своих сторонников. Выступая в штате Миссури, он несколько раз оговорился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем в результате одной из оговорок Байден фактически предсказал Трампу победу на выборах.

Один из кандидатов в президенты США «предсказал» победу Трампа на выборах

Мы не можем переизбрать. Мы не можем выиграть перевыборы. Мы можем только переизбрать Дональда Трампа!

Сторонники Байдена были слегка озадачены такими словами. А сам Дональд Трамп в Twitter написал, что он полностью согласен с Джо.

Люди в материале: Джо Байден, Дональд Трамп

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Джо Байден, один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, удивил своих сторонников. Выступая в штате Миссури, он несколько раз...
 
Новости дня
Новости разные
 
Снаряды упали в Японское море. КНДР запустила баллистические ракеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика