Астрономы рассказали, почему потускнела Бетельгейзе - самая яркая звезда на нашем небосклоне

Источник материала: Tut.by

Ученые пришли к выводу, что Бетельгейзе не взорвется — звезду просто окутало облако пыли и газа. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на arXiv .



Фото: Rogelio Bernal Andreo/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

В конце 2019 года астрономы, наблюдавшие за красным гигантом Бетельгейзе в созвездии Ориона, заметили, что она стала постепенно терять яркость. Тогда ученые решили, что Бетельгейзе может взорваться — но теперь вынесли официальный вердикт: всему виной облако пыли и газа. Об этом свидетельствуют данные спектра Бетельгейзе.

Одна из вещей, которая может выявить спектр — это температура звезды. Астрономы узнали ее посредством анализа «спектральных линий». Они искали линии поглощения оксида титана, который может накапливаться в верхних слоях холодных гигантских звезд. Обилие этого вещества коррелирует с температурой звезды.

Согласно полученной им информации, температура Бетельгейзе составляет около 3325 градусов по Цельсию. Это согласуется с измерениями, проведенными командой в 2004 году, и с температурой в 3 317 градусов по Цельсию, полученной в 2011 году.

То есть, температура существенно не изменилась, а, значит, единственное разумное объяснение — это затемнение звезды облаком.

Как отмечают астрономы, это нормальная часть жизненного цикла красных гигантов. Время от времени они как бы сбрасывают с себя верхний слой, который затем конденсируется вокруг звезды в виде пыли. Это облако поглощает часть света, направленного к нам, и звезда выглядит более тусклой.

Бетельгейзе находится всего в 700 световых годах от Земли в созвездии Ориона и является одной из самых ярких звезд на небе. Для своего возраста звезда очень старая — около 8−8,5 миллионов лет. Так что можно утверждать, что Бетельгейзе находится в процессе «умирания». В конце концов, когда срок жизни звезды подойдет к концу, она взорвется, произойдет взрыв сверхновой.