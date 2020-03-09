Молотов — коктейль из страха и восхищения. Каким его видел Запад

Источник материала: Аргументы и факты

130 лет назад, 9 марта 1890 г. в одной мещанской семье Вятской губернии родился шестой ребёнок. Ему будет уготована очень долгая (целых 96 лет), и полная стрессов (7 инфарктов миокарда) жизнь. От его решений зависела судьба нашей страны, да и всей планеты, если уж на то пошло. Его имя — Вячеслав. Фамилия — Скрябин.

Впрочем, искать среди людей, которые вершили судьбы мира человека с такой фамилией — дело заведомо бесполезное. Мир знает его псевдоним. Молотов. И вот тут уже узнавание будет стопроцентным. Разумеется, это знаменитый советский нарком иностранных дел, известный также под прозвищем «Мистер нет»!

Правда, здесь надо иметь в виду любопытный парадокс. С очень серьёзной долей вероятности в отечественном массовом сознании его имя будет ассоциироваться всего лишь с двумя вещами, которые почти всегда на слуху. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года — раз. И «Коктейль Молотова», то есть бутылка с зажигательной смесью — два.





Вячеслав Скрябин (Молотов) в 1917 году. Фото: Public Domain

Нет, спасибо и на этом, конечно. Но всё же до обидного мало. К тому же ни то, ни другое, не даёт представления ни о характере Молотова, ни о его стиле дипломатии, ни о том, каков он был в общении.

Как ни странно, но в западной массовой культуре фигура Молотова укоренилась гораздо прочнее, чем у нас. А его образ кажется гораздо более глубоким, цельным и точным. Возможно причиной тому — специфика работы Вячеслава Михайловича. Да, формально он был главой правительства ССР с 1930 по 1941 гг. Но всё равно про это время будут говорить: «При Сталине». А вот внешняя политика СССР предвоенного, военного и послевоенного периода — это уже «при Молотове», это целиком и полностью его сфера деятельности. И, значит, Запад его должен знать лучше — просто по той причине, что с ним он, в основном, и работал.

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Западное общественное мнение довольно-таки трепетно относится к своим авторитетам. Вероятнее всего, именно здесь надо искать корни популярности фигуры Молотова. А конкретно — в словах британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Вот каким «величайший британец в истории» увидел и запомнил своего русского визави: «Вячеслав Молотов — человек выдающихся способностей и хладнокровно беспощадный. Его черные усы и проницательные глаза, словесная ловкость и невозмутимость хорошо отражали его достоинства и искусство. Он стоял выше всех среди людей, пригодных быть агентами и орудием политики машины, действие которой невозможно было предсказать. Я никогда не видел человеческого существа, которое больше подходило бы под современное представление об автомате. И все же при этом он был, очевидно, разумным и тщательно отшлифованным дипломатом. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взвешенные и разумные слова, его приветливая манера себя держать делали его совершенным орудием советской политики в дышащем смертью мире. Мазарини, Талейран и Меттерних приняли бы его в свою компанию».



Молотов, Черчилль и Рузвельт во время исполнения гимнов. Ялтинская конференция. Фото: Минобороны РФ

Оказаться на равных в компании Талейрана, само имя которого стало нарицательным для обозначения хитрости, коварства и политической интриги — это дорогого стоит. Впрочем, тут ещё и Меттерних, известный своей неуступчивостью и непримиримостью. Словом, лучший комплимент дипломату, который только можно придумать.

Забавно, что именно таким рисует Молотова и западный масскульт. Если кто сомневается, можно открыть книгу американского писателя-фантаста Гарри Тертлдава «Флот вторжения». Это первый роман суперпопулярной тетралогии «Мировая война», где рассказывается о том, как в 1942 г. на Землю нападают пришельцы — рептилоиды из системы Тау Кита.

Захватчики ведут переговоры с крупнейшими державами Земли, которые сами погрязли в своей войне. То есть ситуация и так паршивая, а тут ещё явились инопланетяне, техника которых превосходит земную почти по всем параметрам. Неудивительно, что дипломаты крупнейших держав чувствуют себя на переговорах в космическом корабле пришельцев откровенно скверно. Кого-то даже тошнит. И только Молотов ведёт себя достойно. Вот несколько цитат.

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«Молотов слушал переводчика, не меняя выражения лица. По мнению Атвара, все земляне, которых он видел, имели чрезвычайно подвижные лица. Но этот туземец, должно быть, был высечен из камня...

— Вячеслав Михайлович требует немедленного и безоговорочного вывода всех наших сил с территории и из воздушного пространства империи СССР.

— Он действительно это говорит? — Челюсти Атвара разошлись от громкого хохота, — Напомните ему, что он не в том положении, чтобы выдвигать требования. Если бы он оккупировал нашу Родину, разговор был бы иной. Но сейчас обсуждается капитуляция его страны...

Молотов ответил кратко: — Мы не капитулируем».

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Словом, Вячеслав Михайлович повергает инопланетян в суеверный ужас, а сам понимает, что ресурсы захватчиков небезграничны, и их, в общем, можно бить, если умеючи.

Воля ваша, но таким Молотовым — Молотовым западной масскультуры — можно и нужно гордиться ничуть не меньше, чем реальным историческим лицом, чей юбилей многие сегодня отмечают.