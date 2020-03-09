БелаПАН: миссия МВФ не приедет в Беларусь









БелаПАН сообщил информированный источник. Визит обзорной миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая планировала прибыть в Минск во второй половине марта, переносится на неопределенный срок. Об этомсообщил информированный источник.





"Миссия переносится на неопределенный срок из-за ограничений на перемещение сотрудников фонда, введенных в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире", — сказал он.





На прошлой неделе МВФ и Всемирный банк приняли решение провести ежегодную весеннюю сессию своих руководящих органов в формате видеоконференций из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Прежде такие сессии проходили в очном формате.









Визит обзорной миссии МВФ в Беларусь планировался 19—30 марта. Представители фонда собирались провести встречи и дискуссии о текущей экономической политике в правительстве, Нацбанке и других банках, а также диалог с экспертным сообществом.





Предыдущая аналогичная обзорная миссия фонда работала в Минске в ноябре 2018 года. В октябре 2019-го под руководством главы миссии Жака Миньяна в Беларуси работала плановая миссия фонда по оценке экономической ситуации.





После этого Министерство финансов Беларуси заявило, что в 2020 году не ожидает сближения позиций с МВФ по ключевым вопросам.





"МВФ хотел бы видеть более быстрые реформы в госсекторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на эти услуги. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двух позициям в 2020 году, я не вижу", — заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.





Он подчеркнул, что в ходе подготовки программы социально-экономического развития на следующую пятилетку белорусская сторона будет запрашивать рекомендации у международных финансовых организаций.





"Мы будем запрашивать видение МВФ и Всемирного банка по вопросу того, как должна реализовываться экономическая политика, проводить с ними соответствующие дискуссии и формировать программу на следующую пятилетку с учетом большого набора мнений по данной теме", — сказал Ермолович.









Диалог белорусских властей с представителями МВФ и ВБ о реализации структурных реформ ведется постоянно.





До 2017 года это происходило в рамках переговоров о новой кредитной программе с фондом, однако из-за расхождения взглядов на скорость реформ переговоры по данной программе были приостановлены.





Тем не менее в последние годы белорусские власти продолжали консультации с МВФ по вопросам макроэкономической политики.