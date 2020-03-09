ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грабителя сельских банков задержали в Гомеле

09.03.2020 11:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банка в агрогородках Бобовичи и Большевик

Как сообщалось ранее, 10 января около 16.00 в поселке Большевик неизвестный ограбил отделение банка. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги и скрылся. 

Ситуация повторилась в агрогородке Бобовичи днем 2 марта: неизвестный мужчина также пытался похитить из отделений банка деньги, однако не довел свой умысел до конца. Кассир успела нажать тревожную кнопку.



Оперативные и поисковые мероприятия дали результат. Подозреваемый задержан, дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой) УК.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банка в агрогородках Бобовичи и Большевик
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая — Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика