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Грабителя сельских банков задержали в Гомеле
Источник материала: Партизан
В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банка в агрогородках Бобовичи и Большевик
Как сообщалось ранее, 10 января около 16.00 в поселке Большевик неизвестный ограбил отделение банка. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги и скрылся.
Ситуация повторилась в агрогородке Бобовичи днем 2 марта: неизвестный мужчина также пытался похитить из отделений банка деньги, однако не довел свой умысел до конца. Кассир успела нажать тревожную кнопку.
Оперативные и поисковые мероприятия дали результат. Подозреваемый задержан, дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой) УК.
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В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банка в агрогородках Бобовичи и Большевик
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