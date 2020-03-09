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Минздрав Беларуси готовит постановление по порядку согласования вывоза дезсредств
09.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Министерстве начинается пресс-конференция министра о ситуации по сезонной заболеваемости. В Беларуси регистрируется (как и ежегодно весной) повышение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Именно из-за этого приостановлена плановая госпитализация в некоторые отделения
В России запрещены к вывозу дезсредства, маски, спецкостюмы и тд. Минздрав Беларуси также готовит постановление по порядку согласования вывоза дезсредств из страны.
Трое из тех пациентов, кого можно назвать "контакты первого уровня" - это те люди, которые общались с заболевшими, показали положительный результат РНК коронавируса. Если повторные тесты дадут положительный результат, то число носителей РНК коронавируса в Беларуси вырастет до 9. На сегодняшний день речь идёт о перепроверке результатов.
Масочный режим для медицинских работников введён во всех учреждениях здравоохранения Беларуси.
Министр призывает СМИ не выносить на суд общественности личную жизнь пациентов. "Сам факт обращения в учреждение здравоохранения - это тайна" - Владимир Караник.
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В Министерстве начинается пресс-конференция министра о ситуации по сезонной заболеваемости. В Беларуси регистрируется (как и ежегодно весной) повышение...
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