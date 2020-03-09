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Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

09.03.2020 13:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
БЕЛТА

Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По-прежнему в Беларуси удерживается не по сезону теплая погода, которая по климатическим характеристикам больше соответствует середине апреля. Не изменится температурный режим и большую часть текущей недели", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 10 марта, температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по западу при прояснениях - от нуля до минус 2. Днем будет 6-12 градусов тепла. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, днем в отдельных районах небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами сгустятся туманы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Со среды, 11 марта, на погодные условия в Беларуси начнут влиять фронтальные разделы активных атлантических циклонов. Хотя температурный фон останется повышенным, но из-за усиления юго-западного ветра погода станет менее комфортной. Ночью в среду преимущественно по западной части страны, утром и днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5. Днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 14.

В четверг, 12 марта, будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части территории, ожидаются кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ночью местами, утром и днем во многих районах прогнозируется сильный пюго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4. Днем будет 6-13 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 16.

В пятницу, 13 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью по северу с мокрым снегом). Во многих районах сохранится сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, по юго-востоку - до плюс 7. Днем будет 4-11 градусов тепла.

"В предстоящие выходные погода изменится. Температура понизится, среди осадков чаще всего будет преобладать мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог не исключается гололедица. Стихнет ветер", - отмечают синоптики.

 
 
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По-прежнему в Беларуси удерживается не по сезону теплая погода, которая по климатическим характеристикам больше соответствует середине апреля.
 
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