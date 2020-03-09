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Экономист: Бежать в обменник уже поздно
Источник материала: Партизан
Что предпринять в этой ситуации? Объясняет старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб:
“Падение цен на нефть оперативно сказывается через изменение курса российского рубля к доллару. Нефть дешевеет — российский рубль к доллару дешевеет — значит, у нас доллар растёт, а российский рубль падает”.
Есть ли смысл бежать в обменники и избавляться от рублей?
“Вопрос в том, с чем белорусам бежать в обменник. Тем, у кого дома лежат деньги, чтобы оплатить квартиру и купить еды, бежать в обменник смысла нет: тратьте на то, на что и собирались тратить.
Люди, у которых были достаточно большие средства в рублях, скорее всего, держали их в банках в депозитах. Им бежать и снимать их не надо. У нас сейчас такие условия, что либо их вообще невозможно досрочно снять, либо наиболее либеральные банки позволят снять с потерей всех процентов.
Если кто-то держал большие суммы в рублях наличными дома, то это было, мягко говоря, нерациональное поведение. Для таких людей у меня совета нет — бежать в обменник уже поздно”.
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9 марта на фоне падения цен на нефть и девальвации российского рубля белорусский резко подорожал по отношению к доллару и евро
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