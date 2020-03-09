ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ничто так не бодрит, как пробежка в обменник»: соцсети смеются над обвалом беларуской валюты

09.03.2020 12:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Пока этой ночью мы спали, мировые цены на нефть обвалились более чем на 30%. Это рекорд, который держался с 1991 года, а теперь он побит. Российский рубль упал, за один доллар просят уже 72 рубля. Беларуси тоже досталось: в некоторых банках республики за доллар придется выложить уже 2,44 рубля, но «Нацбанк» не станет сдерживать курс нацвалюты, пока российский рубль в полете. Тем временем соцсети уже полны шуток о горячем инфоповоде: мы собрали лучшие реакции и показываем, как юморит интернет.

Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Арина Соболенко по-прежнему 11-я в обновленном рейтинге WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика