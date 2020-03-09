«Ничто так не бодрит, как пробежка в обменник»: соцсети смеются над обвалом беларуской валюты

Источник материала: KYKY

Пока этой ночью мы спали, мировые цены на нефть обвалились более чем на 30%. Это рекорд, который держался с 1991 года, а теперь он побит. Российский рубль упал, за один доллар просят уже 72 рубля. Беларуси тоже досталось: в некоторых банках республики за доллар придется выложить уже 2,44 рубля, но «Нацбанк» не станет сдерживать курс нацвалюты, пока российский рубль в полете. Тем временем соцсети уже полны шуток о горячем инфоповоде: мы собрали лучшие реакции и показываем, как юморит интернет.

Знаете, в экономике есть базовое понятие цикличности: рост сменяется падением, падение – ростом. Сегодня мы узнали, что предыдущие пять лет мы, оказывается, росли. — Сосиска Колбасы (@bulka_hleba) March 9, 2020

Хорошо, что я не владелец безотзывного срочного вклада в белке, но настроения все равно нет, потому что и отзывных вкладов тоже нет! — Denis Blisch (@blisch) March 9, 2020