Президент про электромобили: «Это не дань моде, а необходимость»

Источник материала: Tut.by

На рассмотрение президента внесли проект указа о стимулировании использования электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Глеб Малофеев

По мнению Александра Лукашенко, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса.

— Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня, — заявил президент.

О том, какие именно нормы содержит проект документа, не сообщается. Напомним, что несколько лет назад уже был подписан указ , по которому владельцы электрокаров были освобождены от уплаты «дорожного налога», а также налога на добавленную стоимость при ввозе зарядных устройств, не производимых в Беларуси.

Кроме того, предполагается , что в рамках ЕАЭС скоро снова обнулят таможенную пошлину на ввоз электрокаров.

По оптимистичным прогнозам РУП «Белоруснефти» (оператор электрозаправок), количество электромобилей в Беларуси к 2025 году достигнет 100 тысяч единиц.

— Все страны, такие как мы, экспортоориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и бог велел, — приводит видео со словами Александра Лукашенко на сегодняшнем совещании Telegram-канал «Пул первого» .

Здесь президент напомнил, что «завтра-послезавтра» в стране должны заработать два блока АЭС.

— Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, — сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, — цитирует президента пресс-служба.

Кстати, Алекснадр Лукашенко уже не раз требовал от правительства активнее внедрять в Беларуси электротранспорт и его производство. Известно, что сам он пользуется белорусским электромотоциклом, который, правда, сделан в основном из китайских комплектующих. Впервые эта тема громко прозвучала еще в 2017 году, когда президент поделился своими впечатлениями от электрокара Tesla.



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— Ну я уже дошел до того, что публично начал тестировать эти автомобили, не для того, что мне хотелось показаться, а автомобиле или показать вам новый автомобиль. Да нет, я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться, — объяснил президент. — И Академии наук, по моему, было дано поручение по созданию собственного электромобиля. И даже в прошлом году даже шли заявления, что он уже готов и что можно по крайней мере вместо Tesla его тестировать.