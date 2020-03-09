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Президент про электромобили: «Это не дань моде, а необходимость»
Источник материала: Tut.by
На рассмотрение президента внесли проект указа о стимулировании использования электромобилей. Об этом
По мнению Александра Лукашенко, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса.
— Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня, — заявил президент.
О том, какие именно нормы содержит проект документа, не сообщается. Напомним, что несколько лет назад
Кроме того,
По оптимистичным
— Все страны, такие как мы, экспортоориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и бог велел, — приводит видео со словами Александра Лукашенко на сегодняшнем совещании
Здесь президент напомнил, что «завтра-послезавтра» в стране должны заработать два блока АЭС.
— Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, — сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, —
Кстати, Алекснадр Лукашенко уже не раз требовал от правительства
— Ну я уже дошел до того, что публично начал тестировать эти автомобили, не для того, что мне хотелось показаться, а автомобиле или показать вам новый автомобиль. Да нет, я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться, — объяснил президент. — И Академии наук, по моему, было дано поручение по созданию собственного электромобиля. И даже в прошлом году даже шли заявления, что он уже готов и что можно по крайней мере вместо Tesla его тестировать.
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На рассмотрение президента внесли проект указа о стимулировании использования электромобилей.
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