«Максимальный рост уже произошел». Эксперты дали советы по покупке валюты после обвала цен на нефть

Источник материала: Tut.by

Утром 9 марта курс доллара в некоторых обменниках превысил 2,4 рубля за доллар, а евро — 2,7 рубля. Официальные курсы валют по итогам торгов на бирже оказались чуть ниже, но все равно побили рекорды: доллар — 2,3518 рубля, евро — 2,6750 рубля. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, что привело к обвалу курсов, чего ждать дальше и что сейчас делать с белорусскими рублями.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Это не обвал белорусского рубля, а влияние внешних факторов»

— В ночь с воскресенья на понедельник произошел рекордный обвал нефтяных цен, — объясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — По сравнению с пятницей в понедельник нефть на разных подешевела на 25−30%. Это максимальное дневное падение цен с 1991 года. Основная причина — провал сделки ОПЕК+. Имеются в виду страны ОПЕК плюс примкнувшие к ним другие страны, добывающие нефть, в первую очередь Россия.

Вадим Иосуб рассказывает, что соглашение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ существовало с конца 2016 года.

— Изначально для поддержки цен на нефть страны договорились сократить добычу на 1,4 млн баррелей в день, потом сокращение увеличили до 1,7 млн баррелей. В феврале — начале марта этого года страны ОПЕК регулярно совещались по поводу того, чтобы еще больше сократить добычу нефти. Из-за коронавируса мировая экономика замедлилась, Китай сократил спрос на нефть, следовательно, цены на нефть снижались, — продолжает Вадим Иосуб. — Вроде бы все договорились сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки, но Россия оказалась против и предложила оставить действовавшие на тот момент сокращения. В ответ на это психанула Саудовская Аравия и сказала: раз нового соглашения нет, то и старое уже не действует. Пусть каждый продает нефти столько, сколько он хочет, и за ту цену, за которую хочет. В выходные пошли сообщения, что Саудовская Аравия стала очень активно снижать цены на свою нефть. Соответственно, в понедельник нефтяные торги открылись обвалом.

Эксперт говорит, что цены на нефть в первую очередь ударили по российскому рублю.

— Характерно, что сегодня в России выходной, биржа не работает, но банки выставляют как минимум курсы наличной валюты, — отмечает Вадим Иосуб. — Судя по этим курсам банков, в России доллар скакнул до 73 российских рублей. В результате на наших торгах доллар тоже заметно подорожал, а евро подорожал еще сильнее из-за того, что на мировом рынке евро растет к доллару. А российский рубль обвалился.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вадим Иосуб отмечает, что происходящее нельзя назвать девальвацией белорусского рубля.

— Судя по курсу валютной корзины, с самим белорусским рублем ничего не происходит, рост курсов доллара и евро компенсируется падением российского рубля. То есть это не обвал белорусского рубля, а влияние внешних факторов, — говорит он.

По словам эксперта, «чего ждать в ближайшие дни, не очень понятно».

— Если говорить о краткосрочной перспективе, то после падения ближе к 32 долларам за баррель нефть марки Brent уже потихоньку приросла до 36 долларов. Если нефть продолжит расти, то будет укрепляться российский рубль. Значит, у нас он начнет повышаться, а доллар падать, — объясняет Вадим Иосуб. — Более долгосрочные перспективы зависят от того, вернутся ли страны ОПЕК+ за стол переговоров и смогут ли о чем-нибудь договориться. Если новой сделке быть, то восстановление цен на нефть может быть достаточно интенсивным, а вместе с ним рост российского рубля и снижение доллара. Если сделки не будет, то нефть, возможно, поднимется до 40 долларов за баррель, но большого роста цен ждать не стоит.

В целом, говорит Вадим Иосуб, готовиться к чему-либо уже поздно, потому что «все, что могло произойти, уже произошло».

— Максимальный рост иностранных валют уже произошел. Если у человека есть деньги, которые он хотел бы сберегать, моя рекомендация будет такой же, какую я мог бы дать неделю или месяц назад. Половину сбережений я бы положил на депозит в белорусских рублях с максимально возможной ставкой, а вторую половину разделил между долларом и евро, — советует Вадим Иосуб. — Если кто-то по старой привычке захочет «сберечь» деньги, купив холодильник или телевизор, то он эти деньги не сбережет, а потратит. Если у человека нет телевизора, он может купить телевизор, но в остальных случаях делать это не имеет смысла.

«Закрепление цен на нефть на нынешнем уровне и их откат — это равновероятные сценарии»

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук также говорит, что в сегодняшнем обвале курсов виноваты в первую очередь цены на нефть.

— Хоть в последние полтора года связь российского рубля с нефтью ослабела, такое масштабное обрушение цен на нефть не могло не оказать влияния на российский рубль. Это стало шоком для российского рынка, — объясняет Дмитрий Крук. — Безусловно, мы очень сильно зависим от российского рубля, наш экспорт привязан к российскому рынку, так что эта тенденция отражается и на нас. Нацбанк сглаживает резкие валютные колебания, но если тенденция падения цен на нефть и российского рубля закрепится в ближайшие неделю-две, то постепенно, в течение той же недели-двух белорусский рубль повторит траекторию российского, только более плавно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрий Крук говорит, что сейчас самый важный вопрос — закрепится ли на нынешнем уровне цена на нефть и курс российского рубля.

— На мой взгляд, не факт, что это произойдет, — считает эксперт. — Все будет зависеть от того, были ли заявления Саудовской Аравии сигналом о том, что она коренным образом меняет свою стратегию на рынке, или же это инструмент давления на Россию, чтобы те сократили добычу нефти и цены стабилизировались. Поэтому на нефтяном рынке сегодня допустимы разные сценарии. И закрепление цен на нынешнем уровне, и откат на прежний уровень — это равновероятные сценарии. А вот их дальнейшее проседание менее вероятно.

При плохом сценарии, говорит Дмитрий Крук, в ближайший месяц курс иностранных валют может вырасти на 10−12% по сравнению с тем, что было сегодня утром (то есть до уровня около 2,5 рубля за доллар и 2,8 рубля за евро).

— Но это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на уровне 32−34 долларов за баррель или просядут еще больше. Это самый неблагоприятный сценарий, — подчеркивает эксперт. — Но в России тоже имеются запасы валюты для поддержания валютного рынка, плюс цены на нефть имеют все шансы повыситься. В такой ситуации мы можем вернуться к прежнему коридору в 2,2 — 2,25 рубля за доллар.

Вдобавок ко всему никуда не делся коронавирус. По словам Дмитрия Крука, «его влияние есть, но оно более плавное».

— Влияние коронавируса мы наблюдали последние две-три недели. Он отражался на глобальной экономике, снижал тот же спрос на нефть, но этот эффект более гладкий. Сегодняшний шок — это влияние в первую очередь нефти, — подытоживает Дмитрий Крук.