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В Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле такси сбило ребенка на пешеходном переходе.
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11-летний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавший был госпитализирован.
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Новости Беларуси. В Гомеле такси сбило ребенка на пешеходном переходе. По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем седьмого марта....
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