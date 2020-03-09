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В Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

09.03.2020 13:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле такси сбило ребенка на пешеходном переходе.  

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем седьмого марта. За рулем автомобиля Rover находился 27-летний водитель. Он ехал по улице Хатаевича и совершил наезд на ребенка.  

В Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома  

11-летний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.  

Пострадавший был госпитализирован.  

В середине февраля в Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле такси сбило ребенка на пешеходном переходе.   По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем седьмого марта....
 
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