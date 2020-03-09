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Зачем она это сделала? Женщина головой пробила витрину магазина и попала на видео

09.03.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Странный случай произошел в болгарской Софии: камера видеонаблюдения сняла, как девушка горячо спорила с парнем на улице и при этом билась головой о витрину магазина. Неизвестно, зачем она это делала, но итог был предсказуем. Посмотрите, чем все закончилось.

 
 
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