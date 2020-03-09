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Зачем она это сделала? Женщина головой пробила витрину магазина и попала на видео
Источник материала: Tut.by
Странный случай произошел в болгарской Софии: камера видеонаблюдения сняла, как девушка горячо спорила с парнем на улице и при этом билась головой о витрину магазина. Неизвестно, зачем она это делала, но итог был предсказуем. Посмотрите, чем все закончилось.
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