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Тамара Миронова: «Я не играю плохих людей, поэтому людям и нравится»

09.03.2020 13:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тамара Миронова: «Я не играю плохих людей, поэтому людям и нравится»
sb.by

Как выглядит народная любовь? Наверное, именно так, как это было на творческом вечере в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, посвященном юбилею заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой: огромная очередь поклонников таланта актрисы, которые лично хотели подойти к ней, высказать слова признательности, вручить букеты и подарки. Пробиться сквозь эту живую стену к виновнице торжества было практически невозможно.

ДОСЬЕ
Заслуженная артистка Беларуси Тамара МИРОНОВА. Родилась в Вильнюсе в 1950 г. С 2001 г. - актриса Купаловского театра. Сыграла более 130 киноролей и 60 - в театре.

При встрече с Тамарой Васильевной не могу не поинтересоваться по этому поводу у любимицы публики:

- Что поклонники обычно говорят любимым актерам тет-а-тет?

- Я же не играю сильно плохих людей, видимо, поэтому людям нравится, - шутит Тамара МИРОНОВА. - Подходят на улице, в метро, благодарят за роли.

- У вас около 60 ролей в театре, 130 - в кино…

- Что касается кино, то мне в последнее время жаловаться не на что: снимаюсь пусть и в эпизодах, может, в чем-то однообразных ролях, но, как правило, соглашаюсь, чтобы быть в форме, не бояться камеры. У каждого свой подход к профессии, и каждый по-своему прав: кто-то, возможно, от всего отказывается и ждет неожиданного приглашения. А я думаю, что любая роль, если она появилась в актерском багаже, - это неслучайно и играть ее нужно максимально хорошо.

Казалось бы, сегодня в актерской среде все друг друга знают, но я не считаю чем-то зазорным, если мне предлагают прийти на кастинг: появляются новые режиссеры, которые хотят познакомиться, посмотреть на актера, прежде чем утвердить его на роль.

А в театре… Меня недавно спросили, о какой роли я мечтаю. Сейчас принцип простой: что можешь - то и играй.

- Одна из ваших любимых ролей - Кучериха из повести Алеся Адамовича «Немой», которую вы сыграли дважды: в фильме «Франц + Полина» Михаила Сегала и в спектакле «Немой» Александра Гарцуева…

- Она скромная, мягкая, но при этом сильная женщина, которая не озлобилась сердцем. Когда немцы спалили всю ее веску, она немецкого солдатика приняла как своего дитенка. Бабушки, которые тоже снимались в фильме «Франц + Полина», делились своими воспоминаниями о том, как на их глазах нацисты жгли дома, как в огне гибли дети, взрослые, старики… Сегодня есть потребность снимать фильмы и ставить спектакли про войну, потому что человечество переживает неспокойные времена. Упаси господи узнать на собственном опыте, что это такое! Во время съемок страшно было!

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Что греет душу

- В интервью «АиФ» вы рассказывали, что после работы над фильмом «Франц + Полина» подружились с Михаилом Сегалом - талантливым режиссером, который снимает интересное кино. Режиссер (и драматург в одном лице) потом специально для вас написал роль в фильме «Рассказы» по одноименной книге собственного сочинения. А после этого вы еще сотрудничали?

- Для картины «Слоны могут играть в футбол» я по просьбе Михаила записала свой голос: он звучит в фильме. Мы никогда не теряли связи и продолжаем дружить, общаться: встречаемся, если получается, обмениваемся сообщениями в соцсетях. Он меня поздравил с 70-летием…

- Надеюсь, вы еще поработаете таким дружным, слаженным тандемом. Но, может, еще что-то случилось в вашей творческой жизни, что греет душу?

- Я познакомилась с режиссером Екатериной Двигубской - она снимала сериал в Минске. Очень интересный человек! Там же, на съемках, подружились с ее мамой - актрисой Натальей Аринбасаровой. Это и греет душу, когда на твоем пути встречаются прекрасные люди, с которыми у тебя есть совпадения.

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Болевые точки

- Тамара Васильевна, актерская профессия - одна из немногих, когда люди в возрасте еще могут найти приложение своим силам: есть примеры, когда до ста лет выходят на сцену…

- В нашей профессии, так же как в любой другой, и на пенсию провожают, и далеко не все могут выходить на сцену не то что в сто лет, но и гораздо раньше. Наверное, если человек в форме - может и готов работать, то он работает. Если не может, то увы.

Видимо, свою роль играет то, что сейчас люди стали жить дольше: раньше мало кто доживал до семидесяти лет. Жизнь была тяжелее, люди быстрее старели. Поэтому сегодня чаще видим и возрастных актеров, и, например, врачей, которые до 80-90 лет оперируют.

- Читатели просили подсказать, где можно посмотреть спектакли, в которых главными действующими лицами были бы люди в возрасте: «Хотим спектакли про себя, свои проблемы!» Мне кажется, спектакль с вашим участием «Земля Эльзы» - тот самый случай.

- Прекрасную пьесу, по которой поставлен спектакль, написала драматург Ярослава Пулинович. Она подняла проблему и попала в самую болевую точку нашего общества. Во времена молодости наших родителей невозможно было представить себе, чтобы пожилые люди были брошены, недосмотрены. Этот вопрос даже не обсуждался! А сегодня норма, когда родители не нужны, мешают, от них избавляются, «сплавляют» куда подальше. Старый человек сегодня не защищен ни социально, ни даже морально. Дети не считают нужным заботиться о своих родителях, а те, в свою очередь, начинают искать виноватых, и это похоже на замкнутый круг.

Это глобальная проблема. В том, что мы сейчас это пожинаем, вина и образования, и искусство очень много плохого сделало в пропаганде чуждых нам ценностей.

А если читатели еще хотят посмотреть теплый спектакль, приглашаем на «Вечер» по пьесе Алексея Дударева - о жизни троих стариков в опустевших деревнях. Там звучат очень интересные мысли: есть над чем задуматься.

Тамара Миронова: «Я не играю плохих людей, поэтому людям и нравится»
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Когда приходит вдохновение?

- Помнится, мне человек какой-то технической специальности сказал: «Без вдохновения ни стихи не пишутся, ни пшеница не выращивается, ни деталь на станке не выпиливается».

- Знаете… (Задумалась.) Все эти рассуждения про вдохновение, особенно применительно к актерам, театру, - просто слова. Актер - это моя профессия. И если у меня есть работа, то я иду и делаю ее. И тогда воодушевляюсь, или вдохновляюсь, или мучаюсь, или страдаю… Специально вдохновения не ищешь. Оно приходит, если у тебя что-то получилось. Мне почему-то кажется, что так во всех профессиях.

- Не секрет: о том, что представляет собой человек, можно судить по его отношению к животным. У вас несколько домашних питомцев - расскажите, пожалуйста, о них.

- У меня собака и два кота. Если я еду на дачу, обязательно беру их с собой. Собаку мы взяли бездомную - она находилась на передержке у волонтеров. Один кот родился на даче: мы решили приютить, когда он был котенком. Второй попал в какую-то переделку, был на грани жизни и смерти, но мы его вылечили, спасли.

Животные любят человека бескорыстно, они скрашивают нашу жизнь. Без них тяжело. Но люди, к сожалению, часто предают своих верных друзей…

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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