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Миссия МВФ отложила визит в Беларусь
09.03.2020 13:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Визит миссии Международного валютного фонда в Беларусь переносится на более поздний срок.
"Планируемая миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", — цитирует БЕЛТА заявление представительства МВФ.
Ранее МВФ и Всемирный банк решили ежегодную весеннюю сессию провести в формате видеоконференций — также из-за эпидемии коронавируса.
Эксперты МВФ планировали посетить нашу страну 19-30 марта. Обычно такие визиты происходят ежегодно. Представители МВФ приезжают в страну, собирают экономическую и финансовую информацию и обсуждают с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. Вернувшись в штаб-квартиру МВФ, миссия готовит доклад.
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Визит миссии Международного валютного фонда в Беларусь переносится на более поздний срок.
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