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Миссия МВФ отложила визит в Беларусь

09.03.2020 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Визит миссии Международного валютного фонда в Беларусь переносится на более поздний срок.

"Планируемая миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", — цитирует БЕЛТА заявление представительства МВФ.

Ранее МВФ и Всемирный банк решили ежегодную весеннюю сессию провести в формате видеоконференций — также из-за эпидемии коронавируса.

Эксперты МВФ планировали посетить нашу страну 19-30 марта. Обычно такие визиты происходят ежегодно. Представители МВФ приезжают в страну, собирают экономическую и финансовую информацию и обсуждают с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. Вернувшись в штаб-квартиру МВФ, миссия готовит доклад.

 
 
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Визит миссии Международного валютного фонда в Беларусь переносится на более поздний срок.
 
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