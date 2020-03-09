Миссия МВФ отложила визит в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Визит миссии Международного валютного фонда в Беларусь переносится на более поздний срок.

"Планируемая миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", — цитирует БЕЛТА заявление представительства МВФ.

Ранее МВФ и Всемирный банк решили ежегодную весеннюю сессию провести в формате видеоконференций — также из-за эпидемии коронавируса.

Эксперты МВФ планировали посетить нашу страну 19-30 марта. Обычно такие визиты происходят ежегодно. Представители МВФ приезжают в страну, собирают экономическую и финансовую информацию и обсуждают с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. Вернувшись в штаб-квартиру МВФ, миссия готовит доклад.