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Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы завтра-послезавтра вводим два блока электростанции атомной. У нас и так сегодня избыток. Мы можем больше произвести электрической энергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту (и не только к электротранспорту), к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам.
Среди других документов, вынесенных на рассмотрение главы государства, – проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием техники.
В числе обсуждаемых тем также улучшение качества нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров.
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Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством...
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