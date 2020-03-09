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#ТЫМОЯЗВЕЗДА: мужчины поздравили любимых женщин необычным видео на VOKA

09.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Видеосервис VOKA выпустил поздравительный ролик к 8 Марта, в котором белорусские мужчины говорят о женщинах как о кинозвездах.

Для участия в съемках мужская аудитория VOKA прошла предварительный кастинг, главной задачей которого было рассказать о том, каких героинь известных фильмов и сериалов напоминают им их девушки, жены, мамы, бабушки, сестры, подруги – своими привычками, характером или внешностью.

Видеопризнание #тымоязвезда уже доступно на платформе VOKA для бесплатного просмотра всей стране.

Посмотрите, может быть, это именно про вас или ваших любимых?

Видео тут.

 
 
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Видеосервис VOKA выпустил поздравительный ролик к 8 Марта, в котором белорусские мужчины говорят о женщинах как о кинозвездах.
 
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