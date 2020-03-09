Праздник хорового искусства соберет 100 юных участников в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В камерном зале Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы 14 марта соберет своих участников II областной фестиваль-конкурс детского хорового творчества «Гоман юнацтва».





Фестиваль-конкурс проходит один раз в три года. На этот раз он соберет около 100 юных участников в возрасте от 6 до 17 лет – учащихся музыкальных школ и школ искусств области, чьи голоса звучат там в детских хорах. Организаторы, как всегда, постараются сделать музыкальный праздник, чтобы собрать и сплотить хоровые коллективы, поднять их в искусстве на новый уровень, привлечь интерес детей и молодежи к хоровому пению.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00 с участием ансамбля народной песни «Купавушка» БГМК имени Г. Ширмы (художественный руководитель Л.Н. Кучур), после чего – прослушивания и награждения участников младшей и старшей групп (ребята получат дипломы и сладкие подарки). Жюри возглавит композитор Людмила Шлег.

С 14.00 до 17.00 преподаватели цикловой комиссии «Пение» проведут консультации по вокалу. Завершит день заключительный концерт с участием молодежного хора БГМК имени Г. Ширмы (художественный руководитель Т.С. Парфенова), учащихся цикловой комиссии «Пение» и дипломантов фестиваля-конкурса «Гоман юнацтва». Его победители прошлых лет подготовят для нынешних конкурсантов музыкальные подарки.

Начало концерта в 17.00. Стоимость входного билета 2 рубля.