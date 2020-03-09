Подготовка к VII Форуму регионов Беларуси и России находится на начальном этапе. Мероприятию планируют придать новый импульс. Об этом заявила в эфире телеканала ОНТ председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В марте прошло первое совместное заседание организационных комитетов Беларуси и России. «Мы сейчас на начальной стадии подготовки Форума регионов. Конечно, он должен быть запоминающимся по тем новым контрактам, которые будут заключены бизнес-сообществом, по соглашениям, которые будут подписаны регионами наших стран — это очень важно», — считает Наталья Кочанова.

По ее словам, во время Форума регионов откроются выставки-продажи, будут работать секции на базе НАН Беларуси. «Мы еще думаем над тем, каким содержанием наполнить мероприятия, чтобы придать Форуму новый импульс, потому что это уже добрая традиция», — отметила председатель Совета Республики.

Ожидается, что в VII Форуме регионов Беларуси и России, который запланирован на осень 2020 года, примут участие более 500 человек. Важной частью программы станет деловая повестка: белорусские и российские бизнес-круги обсудят перспективы взаимодействия и новые совместные проекты. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты.

На секциях будут обсуждаться и вопросы межпарламентского сотрудничества в контексте сохранения исторического наследия, патриотического воспитания, поддержки сельской молодежи, совместные экономические проекты, взаимодействие на международных площадках. Запланировано заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству. Предусмотрено также проведение встречи спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями регионов двух стран.

БЕЛТА