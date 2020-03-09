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Принимали подарки от мужчин и рассуждали о правах женщин. Обзор соцсетей спортсменок за 8 марта

09.03.2020 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко объяснила суть феминизма, Тириль Экхофф рада равенству полов в биатлоне, а Мелитина Станюта ждет внимания со стороны мужчин не только 8 марта. SPORT.TUT.BY собрал в галерею посты спортсменок в Instagram, приуроченные празднованию Международного женского дня.

Шестикратный призер чемпионатов мира по прыжкам на батуте, трехкратная чемпионка Европы и жена олимпийского чемпиона Владислава Гончарова Анна Гончарова по случаю 8 марта опубликовала архивное фото с поздравлением в адрес женщин:

— С праздником весны, девчонки! Пусть улыбка никогда не сходит с лица.

Двукратная олимпийская чемпионка в метании диска Сандра Перкович из Хорватии в своем поздравлении с 8 марта использовала правила игры в шахматы.

— Каждому мужчине нужна женщина, когда его жизнь становится полным беспорядком, — считает Сандра, — потому что, как и в шахматах, Королева защищает своего Короля. С праздником, дорогие женщины!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sandra Perkovic (@discus70queen) 8 Мар 2020 в 1:57 PST

В прошлом член сборной Беларуси по художественной гимнастке Мелитина Станюта уверена, что комплиментов и красивых поступков со стороны мужчин девушки заслуживают не только 8 марта.

— Девочки, пусть мы будем слушать приятные слова, комплименты, получать цветы и нежные признания не только 8 марта. Ведь мы такие, какие есть, круглый год! — заметила Мелита.

Российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова из Bellator (Bellator Fighting Championships — Беллатор-бойцовский чемпионат. — Прим. TUT.BY) выразила свое отношение к 8 марта.

— У меня были разные периоды отношения к этому празднику, но весь негатив был связан только с фразой «Женщина, твой день 8 марта», — утверждает Настя. — Ну, а с ней в комплекте обычно идут все эти злосчастные борщи и дым из моих эльфийских ушей. Пожелания обычно какие-то однобокие. Если на день рождения можно услышать пожелания космической любви, денег, власти, богатырского здоровья, нокаутирующей мощи, духовного роста, мирового господства и еще тонну всяких полезностей, то на 8 марта все желают оставаться нежной и красивой.

Дорогие женщины, будьте такими, какими вам в кайф. Красивыми и нежными обычно в кайф тоже, но не для всех, не всегда и уж точно не потому, что кто-то так хочет. А по поводу всех этих цветочков. Ну цветочки — это красиво: и 8 марта, и в любой другой день.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от anastasia_yankova

 
 
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Виктория Азаренко объяснила суть феминизма, Тириль Экхофф рада равенству полов в биатлоне, а Мелитина Станюта ждет внимания со стороны мужчин не только 8 марта.
 
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