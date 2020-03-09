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На востоке Румынии произошло землетрясение

09.03.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. Землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки магнитудой 4,2 ощущались в сейсмической зоне Вранча на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На востоке Румынии произошло землетрясение

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Эпицентр землетрясения был зарегистрирован на глубине 130 километров.

Зона Вранча – активная сейсмическая зона на Европейском континенте. Наиболее сильное землетрясение произошло в 1977 году в Бухаресте. Тогда погибло 15 тысяч человек.

На востоке Румынии произошло землетрясение

На востоке Румынии произошло землетрясение

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Новости Румынии. Землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки магнитудой 4,2 ощущались в сейсмической зоне Вранча на востоке страны, сообщили в программе...
 
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