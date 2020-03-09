|
Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала серебро финала Кубка мира, который прошел в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В масс-старте наша соотечественница показала время 8 минут и 12,54 секунды.
Марина Зуева, серебряный призер Кубка мира по конькобежному спорту:
Победу отпраздновала голландка Мелисса Вифье, бронза у ее соотечественницы Ирэн Схаутен. В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине первую строчку заняла канадка Ивани Блонден, набравшая 548 очков. Марина Зуева на 13 месте: 282 очка в активе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»
Новости Беларуси. Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала серебро финала Кубка мира, который прошел в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)