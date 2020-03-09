Источник материала: Кричевская жизнь

Добрый день!

Меня зовут Анастасия Черемшинская. Я пресс-секретарь Местного фонда «Добра». Мы организуем крупнейший в Беларуси конкурс социальных проектов Social Weekend.

В этом сезоне мы получили 476 заявок со всей страны! Среди авторов проектов есть те, кто живет в вашем городе и хочет улучшить жизнь в нем.

Вероятно, вам будет интересно узнать, что это за проекты. Ниже — описание, которые авторы оставляли, когда подавали заявку на конкурс, а также их контакты.

Сейчас эти проекты участвуют в отборочном этапе — народном голосовании, цель которого помочь командам найти свою аудиторию и поддержку.

Информацию по народному голосованию (пресс-релиз) вы найдете ниже по ссылке.

Проект «За равные возможности». Создание в учреждении условий для реализации культурных, образовательных, духовно – нравственных и жизненных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, Внедрение активных форм работы, позволяющих организовать обучение, развитие и досуг детей – инвалидов и других детей с ограниченными возможностями здоровья, Способствовать вхождению детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, Освоение детьми – инвалидами социального опыта, включение их в существенную систему общественных отношений,

Автор Майстрова Юлия Сергеевна

375298697769

Студия экологического ремесла «Живая береста»

Проект студия экологического ремесла «Живая береста» представляет собой цикл практических занятий но обучению обработке и созданию картин и других творческих работ из бересты (кора уже срубленных деревьев березы) для всех заинтересованных категорий населения. Реализация проекта позволит: — увеличить самозанятость населения — ремесленничество в области обработки бересты (после окончания образовательной программы «Живая береста» обучающиеся будут владеть нужными знаниями, умения и навыками), -сократить выбросы углекислого газа в атмосферу (использование коры), — сохранить редкий вид искусства — обработка бересты, — участие в создании системы туристических маршрутов. Мы предлагаем обучать тому, что умеем сами — заготавливать, обрабатывать и создавать картины из бересты.

Автор: Юлия Фролова

375336264626

«Деревня Лобковичи — территория развития и поддержки историко- культурного наследия родного края»

Создание Краеведческой тропы на территории Лобковичского сельского совета Кричевского района, разработка виртуальных экскурсионных маршрутов по краю, популяризация географии региона, развитие сельского туризма, повышение привлекательности региона для инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Автор Бачкова Валентина Николаевна

80295427550

«Туристическая площадка «Альтаир» (скалодром)— это возможность для детей и молодежи полезно и интересно проводить свободное время, приобретать, тренировать и совершенствовать своих навыки по скалолазанию и показывать высокие результаты на областных, республиканских и международных соревнованиях.

Екатерина

375 (29) 200-85-69

Лучшие друзья детей — это проект, благодаря которому учреждение дошкольного образования может организовать клуб по интересам и осуществить обучение и занятость бабушек и дедушек воспитанников (пользование компьютером, социальные сети, чем занять ребенка, как развивать детей дошкольного возраста, праздники, развлечения).

Максимова Елена Вячеславовна

375297436569

Пресс-релиз по народному голосованию по ссылке.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону ниже, указанному в контактах. С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы.

Дополнительная информация о Social Weekend:

За все время в Social Weekend участвовало более 3500 уникальных идей. Более 800 000 BYN (> 400 000$ в эквиваленте) инвестировано в самые различные проекты. Организатор конкурса — местный социальный фонд «Добра», который представляет Офис Сети Глобального договора ООН в Беларуси – крупнейшей инициативы по достижению Целей устойчивого развития.