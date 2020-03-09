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Брестские дорожники в этом году планируют работать в четырех областях Украины

09.03.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Бреста" в нынешнем году планирует работать в четырех областях Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Игорь Шугаев.

Брестские дорожники в этом году планируют работать в четырех областях Украины

Минувшей осенью Брестский дорожно-строительный трест вместе с гомельскими коллегами заключили крупный контракт на строительство объездной дороги вокруг Ровно. Белорусские специалисты уже приступили к работе на объекте. Проект рассчитан до конца 2021 года. Ориентировочно в конце марта - начале апреля брестчане возобновят ремонт на участке дороги в Киевской области. "Активно участвуем в тендерах, которые проводит служба автодорог Житомирской области. Решили поучаствовать в процедуре выбора генподрядчика в Херсонской области. Для нас это новый регион, он привлекателен объемами предлагаемых работ", - пояснил Игорь Шугаев.

Экспорт услуг в Украину в прошлом году составил около $11 млн. "Объемы по сравнению с 2018-м выросли в несколько раз. Мы выполняли работы в Ровенской, Киевской, Житомирской и Волынской областях как на дорогах республиканского, так и местного значения. Были задействованы сотрудники практически всех наших филиалов: из Бреста, Дрогичина, Пинска, Барановичей. Объекты сдали в срок, нареканий у украинских партнеров не возникло", - отметил директор ДСТ №4.

Представительство дочерней компании ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" из Бреста работает в Украине с 2017 года. "Мы нацелены укреплять свои позиции на внешнем рынке. Планируем, что экспорт услуг в этом году должен быть сопоставим с объемами 2019-го", - сказал Игорь Шугаев.

Основные же силы брестского ДСТ сконцентрированы на внутреннем рынке. Его специалисты трудятся не только в Бресте, но и в других регионах республики. Занимаются ремонтом и строительством новых дорог.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Бреста" в нынешнем году планирует работать в четырех областях Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор...
 
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