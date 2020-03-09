Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько разбитых автомобилей такси долгое время находятся на одной из городских стоянок.





Наши читатели заметили, что несколько месяцев на окраине Пинска стоят три авто, явно побывавшие в ДТП. Причём, все они имеют раскраску и реквизиты российской службы сервиса Яндекс-такси.













Корреспонденты Медиа-Полесья съездили на место и увидели, что действительно на территории автостоянки находятся три автомобиля: один марки «Ниссан» и два «Фольксваген». У одного «Фольксвагена» практически отсутствует передняя часть, «Ниссан» явно побывал в ДТП. Ещё один «немец» снаружи выглядит без повреждений.





Судя по регистрационным знакам автомобили, привезены из России, из московского региона.





Как нам рассказали на автостоянке, эти авто привёз пинчанин, как доноры запчастей.