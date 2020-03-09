ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

09.03.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько разбитых автомобилей такси долгое время находятся на одной из городских стоянок.

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Наши читатели заметили, что несколько месяцев на окраине Пинска стоят три авто, явно побывавшие в ДТП. Причём, все они имеют раскраску и реквизиты российской службы сервиса Яндекс-такси.

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Корреспонденты Медиа-Полесья съездили на место и увидели, что действительно на территории автостоянки находятся три автомобиля: один марки «Ниссан» и два «Фольксваген». У одного «Фольксвагена» практически отсутствует передняя часть, «Ниссан» явно побывал в ДТП. Ещё один «немец» снаружи выглядит без повреждений.

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Судя по регистрационным знакам автомобили, привезены из России, из московского региона.

Смотрите, как выглядит кладбище Яндекс-такси в Пинске

Как нам рассказали на автостоянке, эти авто привёз пинчанин, как доноры запчастей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Несколько разбитых автомобилей такси долгое время находятся на одной из городских стоянок. Наши читатели заметили, что несколько месяцев на окраине Пинска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика