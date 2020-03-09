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Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе Кубка мира в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сразу два мужских дуэта поднялись на пьедестал.
Максим Маркевич и Олег Михалевич стали серебряными призерами турнира, с бронзой наши Артем Ященко и Алексей Заяц. Лучше были только представители Великобритании Самуэль Лардж и Самми Нассман.
У смешанных пар наши спортсмены Анна Касьян и Константин Евстафеев взяли серебро. Еще один белорусский дуэт остановился в шаге от пьедестала – Ольга Мельник и Артур Беляков стали четвертыми.
Следующий старт для нашей сборной – этап Кубка мира в Софии в начале апреля.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе Кубка мира в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сразу два...
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