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Футболист солигорского «Шахтера» не попал по пустым воротам с трех метров

09.03.2020 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Невероятный промах в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

Хавбек «Шахтера» Георгий Диасамидзе совершил невероятный промах в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси с «Торпедо»-БелАЗом, передает «Прессбол».

На 77-й минуте поединка грузин подкараулил во вратарской отскок от кипера жодинцев Родиона Сямука, но промазал по пустым воротам с трех метров.
 
 
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Невероятный промах в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
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