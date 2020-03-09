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Футболист солигорского «Шахтера» не попал по пустым воротам с трех метров
Источник материала: Партизан
Невероятный промах в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
Хавбек «Шахтера» Георгий Диасамидзе совершил невероятный промах в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси с «Торпедо»-БелАЗом, передает
На 77-й минуте поединка грузин подкараулил во вратарской отскок от кипера жодинцев Родиона Сямука, но промазал по пустым воротам с трех метров.
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Невероятный промах в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
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