В Гродненской области началась заготовка березового сока

Источник материала: Полымя

В Лидском лесхозе одними из первых приступили к заготовке березового сока, его уже начали продавать населению, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГЛХУ «Лидский лесхоз».





Из-за теплых зимы и начала весны заготовка в этом году стала возможной раньше обычного примерно на две недели. На качество сока это никак не повлияет, отмечают специалисты. А вот говорить о том, насколько долгим будет период сбора, преждевременно — все зависит от погоды.

«Впрочем, готовы обеспечить соком всех желающих. Реализация уже началась», — рассказали в Лидском лесхозе. Сок можно купить как на делянке в лесу (цена составит 21 копейку за литр), так и на территории одного из четырех лесничеств лесхоза (29 копеек за литр). Приезжать нужно со своей тарой.

Отправится белорусский сок и на экспорт. В частности, Лидский лесхоз заключил контракт на поставку продукции одной из литовским фирм. Сейчас формируются объемы для первой партии.

Как рассказали в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении, приобрести березовый сок в ближайшее время можно будет во всех лесхозах региона. Чтобы уточнить ближайшее место реализации, следует позвонить в лесхоз.

Можно заготовить сок самостоятельно, это бесплатно. Необходимо обратиться в ближайшее лесничество и оставить заявку — специалисты укажут деревья. За незаконную добычу сока нарушителям грозит штраф.

Источник: БелТА

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