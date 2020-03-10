Пять лучших минских спектаклей 2019 года по мнению критиков. Вам они тоже зайдут!

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе белорусские критики, журналисты и блогеры выбрали лучшие спектакли 2019 года. Мы подумали: а почему бы подробно не рассказать вам об этих постановках, раз уж они такие удачные? AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте пять минских спектаклей из списка экспертов, на которые не жалко никаких денег. Вы уже что-нибудь из него посмотрели?

Вот уже шестой год подряд независимое голосование проводится интернет-проектом «Театральная Беларусь». 27 экспертов, в том числе несколько журналистов TUT.BY, сформировали индивидуальные рейтинги из пяти лучших, на их взгляд, спектаклей прошлого года — это могли быть или белорусские премьеры, или зарубежные постановки, показанные в течение года в Беларуси. Вот все результаты .

Мы же остановимся именно на тех спектаклях, которые, во-первых, идут в столице, во-вторых, попали в десятку, а в-третьих, были отмечены минимум тремя критиками. Эти спектакли — «Шлюб з ветрам», «Песнь песней», «Стражи Тадж-Махала», «Кароль Лір» и «Комната умирает».



Сцена из спектакля «Шлюб з ветрам». Фото: Евгений Ерчак

Спектакль Евгения Корняга «Шлюб з ветрам» — хит во всех смыслах. Он снова сделал режиссера главным ньюсмейкером театрального пространства Беларуси и с большим отрывом вывел своего автора на первое место в списке лучших премьер 2019-го: за него проголосовало рекордное количество экспертов — 18 человек. Благодаря таким спектаклям, как «Шлюб», ходить в театр снова становится модным. На ближайшие показы квитков в РТБД нет, но вы обязательно дождитесь, когда они будут в продаже.

В своей постановке Корняг смог воплотить жизнь белорусов, ее традиционный уклад, доминирующее в этой жизни мужское начало и показать (причем не в лоб, а постепенно подводя к этому зрителя), насколько оно по-своему прекрасно и при этом жестоко и несправедливо. И при этом в очередной раз обратить внимание, что этот мужской мир и уклад держался и держится на женских плечах. По сути, он смог представить со сцены ту модель поведения и тот уклад, в котором жили и живут белорусы. Полную рецензию TUT.BY вы можете прочитать тут .

Когда: на мартовские и апрельские показы билетов нет

Где: РТБД Следить за билетами



Сцена из спектакля «Песнь песней». Фото: Анна Шарко

«Песнь песней» Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» и режиссера Юры Дивакова тоже заняла высокое место в топе критиков: свои голоса ей отдали 12 человек. Напомним, что «АРТ Корпорейшн» называл постановку своей визитной карточкой.

Это спектакль о дерзкой языческой любви, несмотря на то, что в основе — ветхозаветный текст Соломона «Песнь песней», который при желании можно прочесть за 12 минут. Постановка сочетает в себе смелые актерские находки и много ярко-розового (это вообще фирменный цвет режиссера). Диваков с доброй долей иронии интерпретирует один из самых лирических библейских сюжетов про нежные чувства крестьянки и молодого пастуха, в которые врывается властный царь. Героиня заменит жемчужные бусы в руках на собственные внутренности, ее возлюбленный будет разгуливать в шубе, стрингах и кроссовках New Balance, а потом и вовсе застрелит свою жертву (потому что все по обоюдному согласию). Полную рецензию TUT.BY — искать тут .

Когда: 21 апреля, 19.00

Где: Ok16

Сколько: от 18 рублей Купить билет

«Стражи Тадж-Махала»



Сцена из спектакля «Стражи Тадж-Махала». Фото: Алексей Пивоварчик

Эксперты обращают ваше внимание на постановку «Стражи Тадж-Махала» Александра Янушкевича: 11 критиков посчитали, что это один из самых достойных спектаклей прошлого года. И с ними сложно поспорить.

В интерпретации Янушкевича Тадж-Махал — это не конкретный памятник, а недостижимый и невидимый символ красоты, который врывается в обычный, чуть сонный мир через вспышку ослепительно-яркого солнечного цвета. Но появление Тадж-Махала приводит к цепочке событий, когда водное пространство превращается в скотобойню, а диск становится символом земного шара, залитого кровью, от которой герои тщетно пытаются отмыться. Мы о спектакле уже писали: с рецензией TUT.BY можно ознакомиться тут .

Когда: 10 и 11 апреля

Где: Ok16

Сколько: 22 рубля Купить билет



Сцена из спектакля «Кароль Лір». Фото: t.me/kupalauski

История короля Лира, который поделил государство между двумя дочерьми и тут же оказался им не нужен, стала классикой мировой драматургии. В прошлом году к пьесе Шекспира обратился и Купаловский театр. Интерпретацию Николая Пинигина в индивидуальных рейтингах упомянули три критика, два из них поставили спектаклю высший бал.

Чего не отнять у Купаловского, так это традиционно красивой «картинки»: последние спектакли театра удивительно стильны, и «Кароль Лір» — один из них. С профессиональной точки зрения он невероятно интересен тем, в каком состоянии находится труппа. Не получив четких режиссерских задач, актеры начинают играть то, что уже умеют, и выезжать на старом багаже. Ради объективности следует отметить: в «Каралі Ліры» есть работы, которые действительно достойны не только зрительского внимания, но и самой высокой оценки критиков. Прежде всего речь — об Иване Трусе, который исполнил роль Эдмунда. Почитать полную рецензию TUT.BY вы сможете тут .

Когда: 24 и 28 марта, 12 и 26 апреля, 19.00

Где: Купаловский театр

Сколько: от 6 рублей Купить билет



Сцена из спектакля «Комната умирает». Фото предоставлено организаторами

«Комната умирает» Полины Добровольской — необыкновенно яркое высказывание о современной Беларуси. С этим согласны как минимум четыре эксперта, которые своими оценками и вывели этот спектакль, о котором вы могли вообще ничего не слышать, в список лучших постановок 2019 года.

В минской квартире на улице Ангарской умирает герой Великой Отечественной. У него есть дочь и две внучки. Одна из них пьянствует в Ждановичах, другая уезжает в Польшу и живет со случайным человеком, чтобы не возвращаться на родину… Обычно спектакли живут три-пять лет. Если им десять — они уже долгожители, если больше — требуется особый подход, чтобы они не превратились в музейный экспонат. Хочется верить, что постановка «Комната умирает» проживет на сцене Оk16 как можно дольше. Но в любом случае у нее есть все шансы прописаться в белорусской театральной истории и стать точкой отсчета для нового этапа в ее развитии.

Когда и где: пока не анонсируется Следить за билетами

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